بيان من منظمة جنوب كردفان لحقوق الانسان وتنمية جبال النوبة الى والى جنوب كردفان – جبال النوبة المك

لماذا القتل والعلنى والسرى والاختطاف واغتصاب النساء الجارى على قدم وساق منذ زمن بعيد فى كادوقلى عاصمة جبال النوبة جنوب كردفان ضد أثنية شعب النوبة لا احد يريد ايقافه او انهائه الى الابد؟ هذا السؤال وجهته منظمات حقوق الانسان العالمية هيومن رايت وتش من واشنطوان امريكا ومنظمة العفو الدولية من لندن بريطانيا وافريكا وتش افريقية ولاسيما منظمة جنوب كردفان لحقوق الانسان وتنمية جبال النوبة من لندن بريطانيا. كل منظمات حقوق الانسان المحلية والاقليمية والدولية تشجب وتدين بأقوى عبارات ممكنة للذى يجرى فى كادوقلى عاصمة جنوب كردفان و جبال النوبة عموما من قتل واغتصاب واحتطفاف المواطنين من منازلهم وقتلهم خارج القانون بواسطة المخابرات العسكرية والمباحث ومخابرات الدعم السريع. ليس هناك ما يسمى بالمتفلتين انما هو عمل مخطط ومدبر من جهات مسؤولة تديره من راء الكواليس. والى جنوب كردفان موس جبر هو المسؤول الاول والاخير من امن وسلامة انسان جبال النوبة. فاين القانون الذى يردع المجرمين المتفلتين الذين عاثوا فى جبال النوبة من قتل واغتصاب واختطفاب لا احد فوق القانون. ولكن يبدو ان القانون المعمول به فى جنوب كردفان قانون الغابة او قانون المافيا الجريمة المنظمة. فاذا كان هناك قانون يعامل المواطنين بالتساوى لماذا يقتلوا ابناء شعب النوبة على وضح النهار واخطفافهم من منازلهم ليلاً ونهاراً ثم قتلهم فى الخيران والاحراش والوديان. كل منظمات حقوق الانسان المحلية والعالمية تناشد والى جنوب كردفان بفرض هيبة القانون وحكم سيادة القانون من اجل حماية المواطنين بالتساوى من هذه البربرية والهمجية والفوضة والعبث التى تقوم بها اجهزة الامن والمخابرات من قتل وخطف ابناء شعب النوبة من منازلهم وقتلهم هذا يعتبر عمل مخطط ضد شعب النوبة. فاذا كان والى جنوب كردفان موسى جبر يقوم بتنفيذ اجندة لجهات معينة تستهدف ابناء شعب النوبة فى عقر دارهم فانه هو المسؤول الاول والاخير عن موت كل المواطنين من شعب النوبة فى كادوقلى منذ ان تولى ادارة الاقليم. ولا سيما المواطنين الاربعة الذين تم قتلهم بدم بارد يوم الاثنين الموافق 23 يناير الجارى 2023 وهم 1 أبراهيم كندر يحمل الجنسية الامريكية 2 اسماعيل عثمان 3 بشير المك4 ايوب ابراهيم.. فاما الجرحى هم 1 أمنياس مرقس 2 فضل الله الحربة 3 زكريا بطرس الحرابة4 مجاهد أبراهيم. فاذا كانت السلطات المسؤولة فى جنوب كردفان وعلى راسها والى الولاية موسى جبر محمود غير قادرة على تأمين امن وسلامة انسان جبال النوبة تحديداً أثنية شعب النوبة. فمن الافضل تقديم استقالته فوراً. كل منظمات حقوق الانسان المحلية والاقليمية والعالمية شاهدت الفيديو للمواطن من أثنية شعب النوبة المستهدف بهذه التفلتات حيث خاطب هموم ومخاوف شعب النوبة فى جبال النوبة الذى يعانى الانتهاكات البشعه لحقوقه المدنية والسياسية من السلطات المسوولة. ما ذهب اليه المواطن الذى تحدث امام والى جنوب كردفان ولجنة امنه بكل شفافية تامة حيث طرح كل الحقائق والدسائس والمؤامرات التى تحاك ضد شعب النوبة فى جبال النوبة جنوب كردفان. له الحق فى التعبير انه الحق الذى كفله له أعلان حقوق الانسان العالمى الصادر فى العاشر من ديسمبر 1948 من الجمعية العامة للأمم المتحدة. لقد انتشر الفيديو فى كل ارجاء العالم. فكل منظمات حقوق الانسان الاقليمية والعالية ولاسيما منظمة جنوب كردفان لحقوق الانسان تمتلك نسخة من الفيديو لذلك المواطن الشجاع من الاثنية النوبية الذى واجه والى الولاية بالحقائق. كل المنظمات العالمية والمحلية الرعاية لحقوق الانسان تحمل والى جنوب كردفان جبال النوبة موسى جبر محمود مسؤولية امن وسلامة ذلك المواطن من قتل او اختطاف من منزله او من الشارع بواسطة مجهولين او الاجهزة الامنية كل منظمات التى تمتلك هذا الفيديو سوف تتابع احوال ذلك المواطن من خلال قواعدها داخل السودان وايضا منظمة جنوب كردفان لحقوق الانسان وتنمية جبال النوبة ستتابع هى الاخرى كل مايجرى داخل كادوقلى من انتهاكات لحقوق المواطنيين من أثنية النوبة. والى جنوب كردفان موسى جبر المسؤول من امن وسلامة المواطنين. لان ما ذهب اليه المواطن من سرد تفاصيل الذى حدث لشعب النوبة منذ عام 1989 كلها حقائق مدونة لدى منظمات حقوق الانسان العالمية. حزب الامة بقيادة الصادق المهدى ومعه فضل الله برمة ناصر والحراياكى عز الدين وقادم و عبد الرسول وابو البشر هم قادة المراحيل الذين قاموا بقتل شعب النوبة وحرق قراهم وتهجيرهم بعيداً عن مناطقهم الاصلية بتمشيط جبال النوبة جبلا جبل. الصادق المهدى ومعه فضل الله برمة ارسلوا لورى محمل بالسلاح من الخرطوم الى لقاوة عام 1987 حيث وقف اللورى فى منزل ابوالبشر فى الديمقراطية الثانية وكان بداخل اللورى 6 الف كلانشنكوف جديد لم يسبق ان استعمل تم توزيع السلاح الي المسيرية وقال لهم الصادق المهدى لا اريد انسان برطن يعنى اقرضوا شعب النوبة. فعندما جاء عام 1989 حيث مجئ الاسلاميين السلطة بقيادة عمر البشير المجرم القاتل المعزول والقابع فى غياهب سجن كوبر اليوم قدم للمسيرية والحوازمة عدد 17 الف كلانشنكوف.. ما ذهب اليه المواطن فى الفيديو كلها حقائق ومدونه فى تقارير المنظمات العالمية لحقوق الانسان. هيومن رايت وتش و منظمة العفو الدولية وافريكا وتش. منظمة جنوب كردفان لحقوق الانسان وتنمية جبال النوبة تكرر شجبها وادانتها بلا حدود لكل الانتهاكات لحقوق الانسان ولاسيما قتل المواطنين العزل الابرياء بدم بارد دون مبرر لهذه الجريمة البشعة والنكراء. لايمكن ان تمر دون عقاب المجرمين القتلة المرتزقة الماجورين. أخيراً تناشد منظمة جنوب كردفان لحقوق الانسان السيد الفريق اول عبد الفتاح البرهان القائد الاعلى للقوات الشعب المسلحة ورئيس محلس السيادة الانتقالى أقالة والى جنوب كردفان جبال النوبة المكلف موسى جبر محمود فوراً. وأعادة مواطنين مدينة لقاوة النازحين الى لقاوة وقراهم فوراً قبل حلول فصل الخريف. وعودة لقاوة الى ولاية جنوب كردفان. المادة 4 من اعلان حقوق الانسان العالمى للحقوق المدنية والسياسية تكفل ذلك. منظمة جنوب كردفان لحقوق الانسان وتنمية جبال النوبة. لندن بريطانيا 25/01/2023
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