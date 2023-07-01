بيان من منظمة جنوب كردفان لحقوق الانسان وتنمية جبال النوبة

تدعو الشعب السودانى عن بكرة ابيه فى العاصمة القومية الخرطوم والاقاليم وبالاخص شعوب دار فور الخروج الى الشوارع فى مسيرات هادرة وعارمة ضد قوات الدعم السريع ما قامت و ما تقوم به من قتل ورعب وارهاب وتنكيل ونهب وسلب واعتصاب وحرق المدن والقرى و التهجير القسرى للمواطنين العزل الابرياء فى مناطق كثر من السودان فى جبال النوبة ودارفور التى عانت العنف بكل اشكاله منذ عام 2003 الى الان. منظمة جنوب كردفان لحقوق الانسان تدين وتشجب وتستنكر بشدة ما قامت به قوات الدعم السريع فى محلية بليل وام دافوق شرق حاضرة ولاية نيالا. انهض وهب يا شعب دارفور فى وجه العمالة والارتزاق والماجورين. اخرجوا يا اهل دار فور فى مسيرات ضد قوات الدعم السريع وقائدها محمد حمدان دقلوا وحلفاءهم المنسدين المتأمرين ضد الاصالة الافريقية. يا شعب دار فور يجب القضاء على العمالة والارتزاق وكل الدوائر اللصيقة به. ان العالم فى قلق عميق ازاء الاحداث التى وقعت فى جبا ل النوبة جنوب كردفان فى الرابع عشر من اكتوبر 2022 وايضا الاحداث التى وقعت مؤخراً شرق دارفور نيالاهذا العنف التهجير القسرى للمواطنين تشكل هذه الاعمال انتهاك جسيمة لحقوق الانسان لايمكن التغاطى عنها ابداً تحت اى مسميات او مبرارات. اى تهديدات او عنف او اخلاء قسرى للمواطنين غير مقيول على الاطلاق. نزع ملكية الاراضى التقليدية والتهجير من مناطق الارض او الاراضى المستخدمة فى كسب العيش. منظمة جنوب كردفان لحقوق الانسان وتنمية جبا ل النوبة تحث ولأة أقاليم دارفور على تحمل المسوؤلية لوقف جميع انتهاكات حقوق الانسان على الفور وتوفيرالامن للمتضررين وضمان اتخاذ تدابير سليمة مناسبة للأعتراف بحقوق مجتمعات الاصالة الافريقية واحترامها و حمايتها. منظمة جنوب كردفان لحقوق الانسان ستواصل نشاطها بشدة وقوة فى دعم حقوق الانسان والدفاع عنها وتعزيزها على مستوى السياسات والوطنية والاقليمية والعالمية. حماية حقوق الانسان تعنى ضمان حصول الناس على درجة معينة من المعاملة اللائقة والانسانية من ناحية اخرى. فان أنتهاك ابسط حقوق الانسان يعنى حرمان الأفراد من حقوقهم الأخلاقية الاساسية. انه يعنى معاملتهم كما لو كانوا أقل من بشر ولا يستحقون الاحترام والكرامة ومن الامثال على ذلك الافعال التى تعتبر عادة جرائم ضد الانسانية بما فى الأبادة الجماعية والتعذيب والعبودية والاغتصاب والتعقيم القسرى او التجارب الطبية والتجويع المتعمد. لان هذه السياسات يتم تنفيذها من قبل الحكومات. القانون الدولى لحقوق الانسان التى تحظر الجرائم ضد الانسانية. الأعتداءات على الحقوق السياسية والحق الاساسى فى الحياة منتشرة على نطاق واسع, ان اخطر انتهاكات الحق فى الحياة هى المذابح والابادة وحرق المدن والقرى والتهجير القسرى للمواطنيين على نطاق واسع. تعنى الأبادة المتعمد لمجموعة أثنية او عرقية او دينية واحدة. ان قتل اعضاء المجموعة وألحاق أذى بدنى او عقلى خطير لهم, او نقل الاطفال قسراً. الابادة الجماعية من اخطر جرائم ضد الانسانية, وكما نهب الممتلكات او تدميرها او حرقها. قال كوفى عنان الامين العام للامم المتحدة السابق و الراحل فى احد لقاءته قائلاً اصبح من الصحيح بشكل متزايد ان الهدف الرئيسى للنزاعات العرقية ليس تدمير الجيوش ولكن تدمير المدنيين والمجموعات العرقية بأكملها. انه هو الذى قام ولاتزال تقوم به قوات الدعم السريع منذ عام 2003 الى الان بقيادة محمد حمدان دقلوا. منظمة جنوب كردفان لحقوق الانسان وتنمية جبال النوبة تكرر مناشدتها الى الشعب السودانى عن بكرة ابيه الخروج فى مسيرات وتظاهرات ضخمة وعارمة ضد قوات الدعم السريع وقائدها الذى انتهك ابشع حقوق الانسان و ارتكب ابشع الجرائم ضد الانسانية. منظمة جنوب كردفان لحقوق الانسان تقول لمحمد دقلوا حميدتى ان للأخرين الحق فى الحياة والكرامة. أختصاصى فى حقوق الانسان والقانون الاوروبى. لندن – بريطانيا 6/1/2023
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