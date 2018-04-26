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بيان من قوى الاجماع الوطنى

26-04-2018, 06:13 PM

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
<aأخبار الحركة الجماهيرية السودانية
تاريخ التسجيل: 25-09-2017
مجموع المشاركات: 428

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بيان من قوى الاجماع الوطنى

    06:13 PM April, 26 2018

    سودانيز اون لاين
    أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني
    مكتبتى
    رابط مختصر


    يا جماهير شعبنا الابى
    نخاطبكم اليوم والحاله العامه فى البلاد تمر من السىء للاسوأ .. بسبب فشل النظام وسياساته الخرقاء على كافة الاصعده , على الصعيد الاقتصادى كل المظاهر تؤكد حاله الافلاس ,... الازمات من كل جانب الحاله المعيشيه تزداد تدهور.. الغلاء فى كل مكان وعلى كافة السلع ... , اصبحت ظاهره صفوف المواطنيين فى كل اماكن طلب الخدمات حتى المواصلات العامه بسبب انعدام الوقود , ومظاهر تداعى النظام امست لا تخفى على احد , وعلى الصعيد السياسى حدث ولا حرج استحكام العزله المحليه والدوليه .
    يا جماهير شعبنا الصامده
    بسبب طبيعته الطفيليه الفاسده لا يملك النظام اى خيارات ولا يستطيع الخروج من ازمته الشامله المستحكمه , ببساطه لانه لا يمتلك اى خطه استراتيجيه للخروج من الازمه ,نتيجة نمط وتفكير وسلوك فئاته الراسمالية الطفيلية ,مضافا قبضة غول الفساد وعصاباته التى هيمنت على مركز وراس النظام . وان البلاد أقبلت على دورات من نقص المواد البترولية والسلع الضرورية والادوية المنقذه للحياة والى الخبز اليومي للمواطنين. مما يؤكد لا خيار لمواجه هذه الازمة والتخريب الكامل الذى شمل كل اوجه الحياة , الا بالعمل وبجدية الى اسقاط النظام والاستعداد لاستشراف مرحلة جديدة, وان النظام الان لا يملك أن يقدم للمواطن ولا يدخر شيئا الا ادوات البطش والقمع والتى لا تهز شعرة مهما تضخمت من تصميم و ارادة شعبنا فى التغيير .
    يا جماهير شعبنا المناضله
    الواقع الان يؤكد لا خيار غير اسقاط النظام واعلان الانتفاضه الشعبيه السلميه الواسعه , والتى تتوج بالاضراب السياسى والعصيان المدنى الشامل , وان لا مجال لكل دواعى مايسمى بالحوار مع النظام وان اى دواعى من هذا النوع ما هى الا دعوات لاطالة عمر النظام المتاكل من الداخل بفعل الفساد وسوء الادارة , امامنا الان اهمية تنظيم الصفوف واستمرار الحراك الذى بدا فى يناير , والخروج الى الشارع , وقيام تظاهرات الاحياء الرافضه للغلاء والمعلنه لفشل النظام والداعيه الى استشراف مرحله جديده .
    يا جماهير شعبنا الوفيه
    لقد عقدنا العزم وكل الشرفاء على استمرار المواجهة والتصدى لهذا النظام المتهالك واسقاطه , على كل المدن والارياف والاحياء على امتداد الوطن العزيز , تكوين وتحريك لجانها من اجل الانتفاضه والخلاص لنبدا صفحه جديده من اجل بناء ونهضه الوطن وتصحيح اخطاء الماضى .. وان النصر لقريب انشاء الله .
    التحيه للذين ما زالوا يقبعون فى زنازين النظام
    المجد للشهداء
    النصر حليف شعبنا الهيئة العامة لقوى الاجماع الوطني الخرطوم 25ابريل 2018م
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