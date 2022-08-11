بيان من رابطة جبال النوبة العالمية امريكا حول احداث مدينة لقاوة 

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11-08-2022, 12:08 PM

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بيان من رابطة جبال النوبة العالمية امريكا حول احداث مدينة لقاوة 

    12:08 PM November, 08 2022

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    متابعة لاحداث مدينة لقاوة  الواقعة في ولاية غرب كردفان  والتي كانت تتبع لولاية جنوب كردفان وتم ضمها الى ولاية غرب كردفان بقرار سياسي دون الرجوع الى مواطنيها الاصليين الذين ينتمون الى جبال النوبة وقد بداءت الاحدثت بتاريخ ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢م بالهجوم الغادر من مليشيات المسيرية الزرق  مدعومة من قبل قوات الدعم السريع ، وقد افادت التقارير الواردة من لقاوة بنزوح المواطنين المدنيين من المدينة  إلى مدينة كادقلي ومدينة الدلنج  وكذلك الى المناطق التي تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية بعد ان عجزت القوات النظامية من جيش وشرطة وقوات نظامية اخرى  من حمايتهم من الاعتداء الغادر الغاشم الذي وقع عليهم من ما جعلها ان تفقد هيبتها وثقتها لدى المواطنين بعد ان شكلت غياباً تاماً عن مناطق الأحداث، وتماطلاً في الاستجابة لنداءات المواطنين السابقة في المنطقة للتحرك المسبق لحفظ الأمن، مما  اطر المواطنين الى مغادرة المدينة تاركين  وراءهم المواد الغذائية ووسائل العيش. ويعتمد النازحون حاليًا على المساعدات الغذائية التي تقدمها لهم المجتمعات المحلية وسط غياب السلطات الحكومية ومنظمات العون الانساني، وكذلك نستنكر غياب الأعلام الحكومي من تغطية انتهاكات مدنية لقاوة.
    وعليه تحمل رابطة جبال النوبة العالمية بامريكا الحكومة المركزية في السودان وحكومة ولاية غرب كردفان وقادة القوات النظامية بالولاية  المسؤولية الكاملة عن  هذه الأحداث وتطالب بالاتي:-
    ١- على الحكومة المركزية الوفاء بالتزاماتها القانونية والدولية لحماية المدنيين وممتلكاتهم والبنية التحتية المحلية بما في ذلك المرافق الصحية والمدارس وأنظمة المياه.
    ٢- أجراء تحقيق حول احداث لقاوة التي تعتبر جريمة ضد الانسانية  وإعلان نتائجه على الملأ.
    ٣- اقالة والي ولاية غرب كردفان وقائد الحامية ومدير الشرطة من مناصبهم لفشلهم في حماية المدنيين.
    ٤- اخراج قوات الدعم السريع من مدينة لقاوة لضلوعها في احداث لقاوة.
    ٥- السماح بحرية الحركة الآمنة للأشخاص المتأثرين الباحثين عن الأمان،
    ٦- المطالبة بعودة محافظة لقاوة الكبري الى ولاية جنوب كردفان / جبال النوبة .
    ٧- المطالبة بعودة المواطنين الى مساكنهم وتوفير الحماية لهم.
    ٨- أجراء تعويضات من الحكومة للمواطنين الذين تضرروا من هذه الاحداث ودفع الدية لاسر القتلى.
    وسوف تقوم الرابطة برصد كل الانتهاكات التي تمت وتقديم المسؤولين عنها الى العدالة.

    ماجد كباشي
    السكرتير الاعلامي والناطق الرسمي باسم الرابطة
    7 أكتوبر 2022





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