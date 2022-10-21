بيان من رئيس مجلس جامعة الخرطوم في ذكرى ثورة 21 اكتوبر المجيدة

اترحم باسم مجلس جامعة الخرطوم في البداية على ارواح الشهداء وادعو المولى عز وجل ان يتقبلهم عنده، وان يعيد المفقودين الى ذويهم، وان يشفي الجرحى، ويفك اسر المعتقلين. لقد قامت جامعة الخرطوم بدور رائد في ثورة 21 اكتوبر عام 1964, اولى الثورات بعد استقلال السودان، وشارك اساتذتها وطلابها واداريوها واعضاء مجلسها مشاركة فعالة في تلك الثورة المجيدة. وقدمت جامعة الخرطوم اول الشهداء، ثم تبعه شهداء اخرون، ليصبحوا جميعا الشرارة التي زادت الثورة اشتعالا، وقادت في النهاية الى دحر الاستبداد والظلم والفساد واعادة كرامة وعزة الشعب السوداني الابي. يؤكد مجلس جامعة الخرطوم وقفته الصلبة الى جانب ثورة ديسمبر وثوارها في كل بقاع السودان، ومع اساتذة وطلاب جامعة الخرطوم في دورهم الرائد، كما فعلنا عام 1964، لدحر انقلاب 25 اكتوبر 2021، وعودة الديمقراطية والعزة والكرامة التامة للشعب السوداني الابي، وقيام الدولة المدنية الكاملة، المرتكزة على مباديء الحرية والسلام والعدالة، ومحاسبة من ارتكبوا جريمة فض الاعتصام وجرائم قتل شهدائنا الأبرار قبل وبعد انقلاب 25 اكتوبر 2021. ثورة حتى النصر. سلمان محمد احمد سلمان رئيس مجلس جامعة الخرطوم الجمعة 21 اكتوبر 2022.
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