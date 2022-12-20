بيان من رئيس مجلس جامعة الخرطوم حول الزيادات الكبيرة على الرسوم الدراسية للطالبات والطلاب الذين تم

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12-20-2022, 12:12 PM

سلمان محمد أحمد سلمان
<aسلمان محمد أحمد سلمان
تاريخ التسجيل: 10-26-2013
مجموع المشاركات: 88

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بيان من رئيس مجلس جامعة الخرطوم حول الزيادات الكبيرة على الرسوم الدراسية للطالبات والطلاب الذين تم

    12:12 PM December, 20 2022

    سودانيز اون لاين
    سلمان محمد أحمد سلمان-واشنطن
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    بيان من رئيس مجلس جامعة الخرطوم
    حول الزيادات الكبيرة على الرسوم الدراسية للطالبات والطلاب الذين تم قبولهم هذا العام بجامعة الخرطوم.
    الاخوات والاخوة اعضاء مجلس جامعة الخرطوم،
    الاخوات والاخوة اعضاء الهيئة النقابية لاساتذة جامعة الخرطوم،
    الأبناء طلاب وطالبات جامعة الخرطوم.
    اترحم باسم مجلس جامعة الخرطوم في الذكرى الرابعة لثورة ديسمبر المجيدة على شهداء الثورة، وادعو المولى عز وجل ان يتقبلهم عنده، وأن يشفي الجرحى وان يعود المفقودون الى ذويهم واحبائهم.
    طالعتنا الصحف الورقية والالكترونية خلال اليومين الماضيين بخبر يفيد ان ادارة جامعة الخرطوم قد فرضت زيادات كبيرة في الرسوم الدراسية هذا العام على الطلاب الجدد.
    وقد كانت الرسوم على الطلاب الجدد 18 الف جنيه عام 2020،
    ثم تم رفعها عام 2021 الى 200 الف جنيه، ولكن تحت ضغط الطلاب والطالبات تم تخفيضها الى 60 الف جنيه.
    غير ان ادارة الجامعة تراجعت عن هذا القرار وفرضت هذا العام زيادات باهظة وصلت الرسوم بمقتضاها لبعض كليات الجامعة الى اكثر من 500 الف جنيه في العام.
    اتت هذه الزيادات رغم ان الدولة قد تعهدت وقامت بدفع كل تكلفة الهيكل الراتبي للاساتذة الذي اجازته حكومة الدكتور حمدوك.
    اود ان اوضح في هذه العجالة ان ادارة الجامعة لم تناقش هذه الزيادات في رسوم الدراسة مع مجلس جامعة الخرطوم كما كان يجب ان تفعل.
    وفي حقيقة الامر فان ادارة الجامعة الحالية تواصل ازدراءها لقرار المحكمة العليا الذي قضى بانه لم يصدر اي قرار بحل مجلس جامعة الخرطوم. وتواصل الادارة ايضا ازدراءها لقانون الجامعة لعام 1995 ولمجلس الجامعة، وكذلك لمشروع قانون جامعة الخرطوم الذي تمت اجازته عام 2021 بواسطة كل اساتذة الجامعة، بمن فيهم اعضاء الادارة الحالية للجامعة.
    كما لا بد من الإشارة الى ان مجلس الجامعة الحالي كان قد تقدم بعدة مقترحات لادارة الجامعة السابقة من اجل رفع إمكانيات الجامعة المالية للمساهمة في تحقيق الاستقلال الاكاديمي والمالي والإداري التام للجامعة. وقد تضمنت هذه المقترحات الدخول في شراكة مع بعض البنوك والشركات لاستغلال اراضي الجامعة الشاسعة في سوبا وام درمان. وقد بدا العمل الفعلي في تنفيذ هذا المقترح.
    وقد قام المجلس وادارة الجامعة السابقة بتكوين لجنة مشتركة لجلب الدعم للجامعة. وقد قطعت هذه اللجنة شوطا كبيرا في جلب هذا الدعم من المؤسسات الدولية والاقليمية والوطنية.
    كما بدا المجلس واللجنة اتصالات مع عدد من روابط خريجي الجامعة في امريكا وأوروبا والخليج من اجل جلب الدعم للجامعة.
    وقد كانت رابطة خريجي جامعة الخرطوم في امريكا الشمالية (يوكانا) من اوائل الروابط التي استجابت لهذا النداء. فقد قامت يوكانا مشكورة بدفع كافة تكلفة اصلاحات مطبعة الجامعة بعد الخراب الكبير الذي طالها عند فض الاعتصام. وقد تجاوزت تكلفة اصلاح المطبعة مبلغ ستين الف دولار تكفلت بها يوكانا كاملة، وعادت المطبعة للعمل بصورة كاملة ومنتظمة بعد توقف طويل.
    كما قام خريجو كلية العلوم الادارية مشكورين باعادة التاهيل الكامل لكلية العلوم الادارية بعد الخراب الكيير الذي اصابها عند فض الاعتصام.
    وساهم خريجو كلية الطب والهندسة مشكورين في اعادة تعمير الوحدة الطبية للجامعة والتي تم تدميرها بصورة كاملة مع كلية العلوم الادارية والمطبعة ووحدة شؤون الطلاب عند فض الاعتصام.
    وكان النقاش قد قطع شوطا متقدما مع الروابط الاخرى حول نوع وحجم المساهمات التي يمكن ان تقدمها هذه الروابط للجامعة. وقد ابدت كل تلك الروابط استعدادها التام لدعم الجامعة والمساهمة في نهضتها وتطويرها بعد الخراب الكبير الذي حل بها خلال الثلاثين عام الماضية. غير ان انقلاب 25 اكتوبر اوقف كل تلك الجهود الصادقة النبيلة.
    انادي باسم مجلس جامعة الخرطوم بالوقف الفوري لتطبيق قرار زيادة الرسوم الدراسية للطلاب الجدد لهذا العام، وتكوين لجنة مشتركة من الادارة والاساتذة والمجلس والطلاب لمناقشة كافة المسائل المتعلقة بالرسوم الدراسية بالجامعة، واتخاذ ما تراه هذه اللجنة مناسبا من القرارات، والتزام ادارة الجامعة بتنفيذ قرارات اللجنة.
    كما اناشد الطالبات والطلاب بالعمل الجاد والعاجل لتكوين اتحاد طلاب جامعة الخرطوم حتى يتمكنوا من التحدث بصوت واحد ومسموع، وحتى يتم تمثيل الطلاب في لجان ومجلس الجامعة كما يقضي بذلك قانون جامعة الخرطوم لعام 1995.
    سلمان محمد احمد سلمان
    رئيس مجلس جامعة الخرطوم
    الاثنين 19 ديسمبر 2022.

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