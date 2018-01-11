بيان من رؤساء بعثات سفارات الاتحاد الأوروبي في الخرطوم بشأن الاحتجاجات الأخيرة في السودان



07:19 PM January, 11 2018 سودانيز اون لاين

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يصدر وفد الاتحاد الأوروبي البيان التالي بالاتفاق مع رؤساء بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان:



"يتابع سفراء سفارات الاتحاد الأوروبي المقيمين في السودان عن كثب الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد واحتجاز عدد من القادة السياسيين.



ونرى أنه من المهم أن يسمح للشعب بممارسة حقه في حرية التعبير، بما في ذلك حرية وسائط الإعلام والمشاركة السياسية. وفي الوقت نفسه، نحث أولئك الذين يمارسون حقوقهم الأساسية على التعبير عن آرائهم سلميًا.

إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بمستقبل مستقر وديمقراطي ومزدهر للسودان، لما فيه مصلحة شعبه، وسيواصل عمله مع جميع أصحاب المصلحة مع وضع هذا الهدف في الاعتبار".



الخرطوم 11 يناير 2018

