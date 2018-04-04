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بيان من حزب التحرير والعدالة القومي-الامانة السياسية

04-04-2018, 01:23 AM

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تاريخ التسجيل: 12-09-2013
مجموع المشاركات: 1782

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بيان من حزب التحرير والعدالة القومي-الامانة السياسية

    01:23 AM April, 03 2018

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    مكتبتى
    رابط مختصر


    ان قرار السيد رئيس الجمهورية باعلان الحرب على الفساد هو قرار تاريخي وسوف يحدث تغييرا ايجابيا في مسيرة هذا الوطن ، حيث اننا نؤمن بأنه لا يمكن أن يحدث تطور ونهضة في ظل وجود الفساد كما أن الفساد يضعف الهوية الوطنية، ولا يمكن أن يتم اصلاح حال الدولة بمعزل عن محاربة الفساد. وعليه فنحن نثمن هذا القرار والخطوات التي تليه في سبيل تحقيق مصالح الوطن بل سوف نقف مع السيد الرئيس في الصفوف الامامية من اجل محاربة الفساد، وياتي هذا إنفاذاً لمخرجات الحوار الوطني ونشيد بالتزام السيد رئيس الجمهورية بإنفاذها كما نشيد باعلانه تمديد وقف اطلاق النار والإستمرار في البرنامج التركيزي والمبادرة الرئاسية للحوار حول الدستور الدائم

    وبالله التوفيق

    عيسى مصطفي
    الأمين السياسي
    3 أبريل 2018م
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