بيان من حركه وجيش تحرير السودان-المجلس الانتقالي مكتب اسرائيل

ايمنآ منا بمبدأ الديمقراطيه وتداول السلمي للسلطة وفقا للبرنامج الإصلاحي الذي تبناه المجلس الانتقالي لتصحيح مسار الثورة ولم شمل الثوار و لقد عقد حركه وجيش تحرير السودان المجلس الانتقالي بالدولة العبريه مؤتمرها العام بتاريخ ٣١/٢/٢٠١٨ تحت شعار شهداء الكرمه بركان الثوره وقدتم انتخاب المجلس التحرير الثوري والمكتب التنفيذي علي نحو الآتي يوسف محمد ادم (بنغازي) رئيس مجلس الثوري سليمان بابكر نائب لرئيس المجلس عبد الحليم عيس ادم مقرر المجلس ادم سليمان(ادم فروك) رئيس المكتب التنفذي نورالدين عبدالرسول نائبا له علي عبد الشافع أمين العام هارون علي احمد نائبا صلاح ادم موس أمين الشؤون السياسية احمد عمر (ابو شيبه )نائبا محمد ادم (صيني) أمين شؤون التنظيم ادريس اسماعيل ادريس نائبا له بابكر سليمان حسين أمين شؤون الماليه عبدلله يوسف نائبا له سعيد براهيم (ود كور) أمين علاقات الخارجيه عيس بابكر احمد نائبا له عبدالعزيز بابكر محمد أمين شؤون الإعلامية عبدالوهاب احمد محمد نائبا له الزين ادم أمين شؤون القانونيه موس عبده ادم أمين شؤون الاجتماعية ا٠ب أمين شؤون الامنيه عبدالعظيم محمد ريفه أمين شؤون الدار
عبدالعزيز بابكر
الامين الإعلامي والناطق الرسمي باسم الحركه بالدولة العبريه
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