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بيان من حركة/ جيش تحرير السودان حول هجوم مليشيات النظام علي بعض مواقع سيطرة الحركة بجبل مرة

23-03-2018, 05:17 AM

محمد عبد الرحمن الناير
<aمحمد عبد الرحمن الناير
تاريخ التسجيل: 09-12-2013
مجموع المشاركات: 61

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بيان من حركة/ جيش تحرير السودان حول هجوم مليشيات النظام علي بعض مواقع سيطرة الحركة بجبل مرة

    05:17 AM March, 22 2018

    سودانيز اون لاين
    محمد عبد الرحمن الناير-
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    شنت مليشيات المؤتمر الوطنى اليوم الأربعاء 21 مارس 2018م الساعة الثامنة صباحا هجوما غادرا بالتزامن علي بعض مناطق سيطرة الحركة جنوب شرق جبل مرة شمل مناطق فينا ودلو و دوه إلا أن قوات الحركة إستطاعت رد الهجوم وتكبيد قوات العدو خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات وأجبرتها علي التقهقر مخلفة قتلاها وآلياتها في أراضي المعارك.

    إننا نحي صمود وبسالة جيش تحرير السودان في كافة ميادين القتال ونؤكد للجميع بأن قوات الحركة عصية علي التطويع وظلت صامدة منذ تفجر الثورة وتكسرت تحت أرجلها كل هجمات النظام وآلته الحربية وأسلحته الكيماوية ، وأفشلت قواتنا الباسلة كل دعاوى النظام عبر آلته الإعلامية المضللة التى تقول بالسيطرة علي جبل مرة والأراضي المحررة والأكاذيب التى يرددها قادة النظام بنهاية الحركات المسلحة وأصياف الحسم التى تطاولت وغيرها من أمنياتهم الخائبة.

    إن حركة/ جيش تحرير السودان وجدت لتبقي وتنتصر ، ولم ولن تساوم في يوم من الأيام بل تقاوم بشتي الوسائل حتى بلوغ تغيير النظام وبناء دولة المواطنة المتساوية ومحاكمة المجرمين الهاربين من العدالة الدولية.


    المجد والخلود للشهداء الأبرار
    عاجل الشفاء للجرحي والمصابين



    محمد عبد الرحمن الناير
    الناطق الرسمي باسم الحركة
    21 مارس 2018م
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