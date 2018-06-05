بيان من حركة/ جيش تحرير السودان حول مجزرة حجير تونو



08:08 PM June, 05 2018 سودانيز اون لاين

محمد عبد الرحمن الناير-

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إرتكبت مليشيات النظام يوم أمس الإثنين الموافق ٤ يونيو ٢٠١٨م مجزرة جديدة بمنطقة حجير تونو عبر إطلاق النار المباشر علي المواطنين في سوق المنطقة وقد سقط عشرات الشهداء والجرحي لتضاف هذه الجريمة البشعة إلي سلسلة جرائم النظام التى ظل يرتكبها بحق المدنيين العزل في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق علي أساس عنصري بغرض الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري للسكان الأصليين وإبدالهم بسكان موالين للنظام من خارج السودان لتغيير التركيبة الديموغرافية لدارفور.

أسماء الشهداء التى توفرت لدينا:

١. أبوبكر عبدالله رحمة ، ٦٠ عاما.

٢. إبراهيم الساير عبدالله ، ٥٥ عاما.

٣. أحمد تبن إسحاق ، ٢٢ عاما.

٤. آدم زكريا حسين ، ٢٥ عاما.

٥. يحي جبريل مرجان ، ٢٧ عاما.

٦. عبدالله عبد الرحمن عثمان ، ٣٠ عاما.

٧. عبدالعزيز صالح حامد ، ٢٧ عاما.

٨. عبدلله موسى أبكر ، ١٦ عاما.

٩/فنية أبكر محمد ، ١٧ عاما.



أسماء الجرحي التى توفرت لدينا:

١.فطومة آدم أحمد ، ٤٢ عاما.

٢. صالح عبدالله آدم ، ٤٥ عاما.

٣.محمود عبدالله آدم ، ١٦ عاما.

٤. مريم زكريا حسن ، ٣٥ عاما.

٥. صديق جاد الله ، ٤٥ عاما.



نترحم علي أرواح الشهداء الأبرار ونرسل التعازى لأسرهم وذويهم ، متمنين عاجل الشفاء للجرحي والمصابين.

نؤكد للجميع بأننا سوف نلاحق هؤلاء المجرمين مرتكبي هذه المجزرة وسابقاتها وكل من يقف وراءهم عبر كافة المحاكم الدولية حتى ينالوا جزاءهم العادل ونقتص للضحايا الأبرياء ، فإن دماء الشهداء الأبرار لن تضيع سدي.

نناشد المجتمع الدولي القيام بواجبه الإنساني والأخلاقي في حماية المدنيين العزل وضرورة القبض علي المجرم الهارب عمر البشير وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية ومحاكمته حتى تقف شلالات الدماء في السودان لأن عدم القبض عليه ومحاكمته يعنى مزيدا من الجرائم والدماء بحق المدنيين العزل.





المجد والخلود للشهداء الأبرار

عاجل الشفاء للجرحي والمصابين













محمد عبد الرحمن الناير

الناطق الرسمي

٥ يونيو ٢٠١٨م