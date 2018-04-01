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بيان من حركة/ جيش تحرير السودان حول المعارك المستمرة في جبل مرة.

01-04-2018, 08:34 PM

محمد عبد الرحمن الناير
<aمحمد عبد الرحمن الناير
تاريخ التسجيل: 09-12-2013
مجموع المشاركات: 63

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بيان من حركة/ جيش تحرير السودان حول المعارك المستمرة في جبل مرة.

    08:34 PM April, 01 2018

    سودانيز اون لاين
    محمد عبد الرحمن الناير-
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    لا يزال أشاوس جيش تحرير السودان يواصلون صمودهم الأسطوري في الذود عن الأراضي المحررة وهم يواجهون آلة النظام الحربية ومليشياته القبلية بكل بسالة ، حيث تواصلت المعارك خلال اليومين الماضيين 30 و 31 مارس 2018م في مناطق سواني و روكونة شرق جبل مرة ، وأستطاع جيش التحرير دحر قوات العدو وتكبيدهم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات وأجبرهم علي الهروب من أرض المعارك تاركين قتلاهم وآلياتهم المدمرة والكثير من الأسلحة والذخائر جاري حصرها.

    لا تزال مليشيات النظام تواصل مسلسل حرق قري وممتلكات المواطنين العزل بغرض التهجير القسري وسياسة الأرض المحروقة والتغيير الديمغرافي ، حيث حرقت وهجرت عشرات القري ولجأ الآلاف من المدنيين إلي الكهوف والوديان بجبل مرة في وضع إنساني كارثي في ظل إنعدام الغذاء والدواء والمأوي.

    خلال هذه المعارك أحتسبت قواتنا عدد أربعة شهداء من بينهم القائد/ سبجا ، نسأل الله تعالي أن ينزلهم منازل الشهداء ويلهمنا وذويهم الصبر والسلوان وحسن العزاء.

    نؤكد لجماهير الحركة وعموم السودانيين بأن معركتنا مع النظام قائمة لم ولن نساوم أو نكون جزءا من أي حوار مع نظام الإبادة الجماعية مهما عظمت التحديات وكثرت الضغوطات الإقليمية والدولية

    نؤكد مجددا إعلاننا المقاومة الشاملة للنظام في كافة ميادين القتال حتى بلوغ التغيير وبناء دولة المواطنة المتساوية ومحاكمة المجرمين.

    لن نخون دماء شهداءنا الأبرار ومعاناة أهلنا في المعسكرات ودول المهجر وهوامش المدن السودانية.


    المجد والخلود للشهداء الأبرار
    عاجل الشفاء للجرحي والمصابين
    الحرية للأسري والمعتقلين البواسل




    محمد عبد الرحمن الناير
    الناطق الرسمى باسم الحركة
    الفاتح من أبريل 2018م
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