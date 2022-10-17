بيان من تحالف القوى الثورية السودانية:بيان تحذير من التسويات الزائفة.

إلى جماهير شعبنا التي ثارت ضد نظام الإنقاذ المجرم الذي أورد البلاد والشعب المهالك والدمار.
علينا أن نكون واعين للمؤامرات التي تحاك ضد بلادنا وتطلعات شعبنا في إستكمال صفحات ثورتنا الظافرة وبناء الدولة المدنية الكاملة التي تحقق آمالنا وآحلامنا وتطلعاتنا في نظام سياسي ديمقراطي، لا مكان فيه لمن خانوا الشعب وناصروا الطغيان، لا مكان فيه لقتلة الثوار واللصوص الذين نهبوا أموال الشعب، ولا مكان فيه لمن وقفوا عقبة أمام مسيرة التحول الديمقراطي وصولاً إلى دولة مدنية يحكمها الدستور وسيادة قيم القانون من أجل تحقيق العدالة ورفع الظلم لخلق واقع جديد معافى وبيئة ملائمة للإستقرار السياسي والإجتماعي والتنمية الإقتصادية الشاملة التي تحرر إرادة شعبنا من شبح الجوع والعوز والفقر.
تحالف القوى الثورية السودانية يؤكد موقفه الثابت الرافض للتسويات الزائفة التي لن تحل المشكلة ولن توصل البلاد إلى بر الأمان.
أنصاف الحلول لن تبني دولة القانون ولن تحقق عدالة للمظلومين، ولن تحقق أهداف الثورة في الحرية والعدالة والسلام. موقفنا ثابت وخيارنا واضح لا يقبل الخداع والتضليل، حكومة مدنية كاملة المسؤولية والصلاحيات ومجلس تشريعي مكون من الثوار الذين قاوموا نظام الإنقاذ طوال ثلاث عقود دون مساومات أو مفاوضات أو تسويات زائفة.
عاش نضال الشعب السوداني حرية سلام وعدالة الثورة خيار الشعب.
تحالف القوة الثورية السودانية
٢٠٢٢/١٠/١٦
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق October, 16 2022
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