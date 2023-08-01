بيان من تحالف الديمُقراطيين السُودانيين لجماهير الشعب السُوداني..

يختونا يمشوا يودعوا فقراً علينا إتربعوا ديل لا بيخافوا من الإله لا بيختشوا و لا بيشبعوا حقك تحرسو ولا بيجي حقك تقاوي وتقلعو أمسك شُباطينك صراع المابتحصلو جدعو ثبتلي بالك لا يلين أنقح تُرابك وأزرعو
إلي جماهير شعبنا العظيم ، يستنكر تحالف الديمُقراطيين السُودانيين ذلك الفعل الشنيع والإعتداء الجنسي والجسدي الذي تمّ لطفلة الأمين العام لي لجنة تفكيك التمكين السابق الطيب عثمان "ترتيل" ، هذه الحادثة التي تتجاوز كُل معاني الرجولة والأخلاق والدين والنخوة ، ولكنها لم تكن الأولي مُنذ تولي الإسلاميين وتنظيمهم المسموم مقاليد الحُكم في بلادنا فصار إغتصاب النساء والرجال والخصوم السياسين ماركة مُسجلة بإسمهم وبمنسوبي نظامهم سواء في أجهزة أمنهم أو الأمن الشعبي أو مليشياتهم وأجهزتهم النظامية وتمّ هذا في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وفي المُعتقلات و ضد النساء و الطالبات و حتي مابعد الثورة وفي فض الإعتصام وغيرها من حوادث لإغتصابات وإعتداءات جنسية .. هذه الجريمة هي إمتداد لجرائم هؤلاء الشياطين الذين مدّ لهم شعبنا كُل حبال الصبر وتعامل معهم بكل سماحة لايستحقونها ... آن الآوان لوضع حد لهؤلاء المهوسيين وبترهم وتكالب كُل شعبنا ضدهم والتضييق عليهم وعزلهم سياسياً وإجتماعياً ... إنها جماعة تنشر الإرهاب وتروع المواطنين وترتكب كل الجرائم ضد الإنسانية وضد السُودانيين ، هي أشبه بالنازية و الفاشيستية والجماعات المتطرفة كالدواعش والقاعدة والتكفيرين ، لن ينصلح حال بلادنا ومُجرميهم طُلقاء و رموزهم يُمارسون العمل السياسي والإقتصادي المُهيّمن والإحتكاري المُنظم ويمزقون في وطننا ويصنعون الفتن والمؤامرات ويجرونه للحروبات والإقتتال ، فهم أكبر مُهدد لوجود السُودان والسُودانيين ولمستقبل بلادنا وأجيالنا ، وتكفي تجربتهم الطويلة للحُكم عليهم ، إن ثورة شعبنا يجب أن تتواصل وأن يعي الجميع أن عدو هذا الشعب الأول هم "الكيزان" بكل مشاربهم وكل جماعات الإسلام السياسي في السُودان ، هؤلاء لايشبهوننا ولا يستحقون التسامح ، ندعوا كُل جماهير شعبنا للوقوف في خندق واحد ضد هؤلاء الشياطين غير الآدميين ومواصلة الثورة والعصيان والوصول لهدف الإضراب السياسي وإقتلاع كُل بؤر الإسلاميين وعسكرهم من مفاصل وجسد الدولة وإستيصالها ليتعافي السُودان ويتقدم. عاش نضال السُودانيين الخذي والعار لمنسوبي الكيزان وجماعات الإسلام السياسي #حركة الإسلام السياسي تنظيم إرهابي #الثورة مُستمرة
تحالف الديمُقراطيين السُودانيين 8 يناير 2023
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