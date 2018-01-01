01-01-2018, 06:02 AM

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بيانات سودانيزاونلاين

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بيان من الحزب الوطني الاتحادي

06:02 AM January, 01 2018 سودانيز اون لاين

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الحزب الوطني الاتحادي :

يناشد جماهير الشعب السوداني في ذكري الاستقلال المجيده برفع علم السودان القديم لانه يمثل السودان ..



الخرطوم/لندن الموافق 1 يناير 2018

يهنئ الحزب الوطني الاتحادي الشعب السوداني العظيم بذكري الاستقلال المجيدة ويناشد الجماهير برفع علم السودان القديم في كل مكان ليعبر عن عودة الروح الوطنية للامة السودانية ..



الجدير بالذكر ان علم إستقلال السودان القديم ، الموؤود ، قد صمم بواسطة الاستاذة المعلمة السريرة مكى الصوفى ، وتم إجازته بواسطة برلمان منتخب ، ورفع على السارية فى إحتفال تأريخى ، إيذاناً ببدء وإنتهاء حقبة هامة من تاريخ السودان ، ولم يثار حوله جدل ولا تنازع ، ولم توجه له إنتقادات كثيرة ، ولم يشتكى من أدائه أحد ، ذلك لم يصمد ، ليحل محله العلم الحالى ، ذو الأصول الشامية ..



العلم القديم يضم ثلاث خطوط فى رمز الإستقلال ، تشير إلى ثلاث مكونات وصفات لأرض السودان ..

الأزرق ، ويعبر عن النيل.*

الأصفر ، ويعبر عن الصحراء.*

الأخضر ، ويعبر عن الغابة والزراعة والثروة.*

إنها من البساطة ، بحيث يمكن لأى سودانى أن يرى فيها نفسه ، ومع ذلك أنزل ، وأزيح كما تزاح وتستبدل حكومات السودان ، قبل نقده ، أو الوقوف على تباين الآراء حوله.



ان العلم الحالي يضم في الوانه جميع أعلام الدول العربية أو معظمها متشابهة هذه الالوان ومنها علم السودان الحالي قد تم اقتباسها من بيت الشعر للشاعر صفي الدين الحلي القائل:

خضر*مرابعنا*بيض*صنائعنا*

سود وقائعنا*حمر*مواضينا

لايظهر العجز منا*دون نيل مني*

وإن رأينا المنايا في*أمانينا



(صَفِيِّ الدينِ الحِلِّي*(675 - 750 هـ / 1276 - 1349 م) .

( ولد ونشأ في*الحلة، بين*الكوفة*وبغداد، واشتغل*بالتجارة*فكان يرحل إلى*الشام*ومصر*وماردين*وغيرها في تجارته ويعود إلى*العراق. وأنقطع مدة إلى أصحاب ماردين فَتَقَّرب من ملوك*الدولة الأرتقية*ومدحهم*وأجزلوا له عطاياهم. ورحل إلى*القاهرة، فمدح السلطان الملك الناصر وتوفي ببغداد ).



وقد اُعتمدت الألوان الأربعة في أعلام الدول التالية : الكويت،العراق،مصر،سوريا،فلسطين،الأردن،اليمن،الإمارات ،السودان وترمز الوانه :

الأحمر : رمز لدماء الشهداء .*

الأبيض : رمز للسلام والنقاء .*

الاسود : رمز للقدم والثبات على التراث .*

الأخضر : رمز للتفاؤل والنماء .*



علم السودان الحالي ، صمم بواسطة الأستاذ عبد الرحمن أحمد الجعلي ، فى نفس سنة تخرجه من كلية الفنون الجميلة عام 1970 ، فرُفع فى كل أنحاء السودان فى غضون أسابيع قليلة ، وذلك في 20 مايو 1970 ، إبّان احتفالات الذكرى السنوية الثانية لإنقلاب مايو ، الذى أنهى بها النميرى إحدى أهم حقب الديمقراطية.

وحاول نظام النميري تشويه الحقائق بان علم السودان القديم قد اصبح علم دولة اخري ولا يمكن عودته ويقصد علم دولة الغابون الذي يشبه العلم السوداني القديم ولكن بشكل مقلوب و الذي اجيز ورفع *في 9*أغسطس*من سنة 1960 ويتكون العلم الغابوني من ثلاثة ألوان مرتبة بصورة أفقية هي الأخضر، الأصفر والأزرق وكان علم السودان القديم في ذلك الوقت يرفرف فوق سارية القصر الجمهوري بالخرطوم.



ان مناشدة الحزب الوطني الاتحادي برفع العلم القديم سوف يشكل اول معارضة سلمية للنظم الدكتاتورية وهي توئد علم الاستقلال من غير وجه حق او ذنب والذي يعبر في الاصل عن عودة الروح الوطنية للامة السودانية ..



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