بيان من الحزب الجمهوري

05:40 PM October, 14 2018 سودانيز اون لاين

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رابط مختصر بسم الله الرحمن الرحيم

الحزب الجمهوري

الحرية لنا ولسوانا



التاريخ 14/10/2018



الي جماهير شعبنا الصابر الأبي..

تعلمون جميعا ماحدث بالحزب الجمهوري، من أحداث وصلت حد الاتهامات المتبادلة، دون أن تأتي الاجابة عما تم من لقاءات مع غلاة الإسلاميين، والتحولات المفاجئة التي تمت على يد الأمين العام للحزب، ونائبها، اللذين عملا على سوق الحزب من موقفه الصارم تجاه انتخابات 2020 م. إلى العكس تماما من هبوط ناعم وغيره من مهادنة للنظام !! الأمر الذي دعا الحريصين من الأعضاء المؤسسين للدفاع عن الحزب الجمهوري، وعن اسم وتراث الأستاذ الشهيد/ محمود محمد طه.. معتبرين هذا البيان بمثابة الحد الفاصل بين المنتمين للحزب الجمهوري والمنتمين لغيره.

عليه، فقد اجتمعت لجنة الأعضاء القدامى المؤسسين وكونت مكاتبها المتخصصة التي جاءت على النحو التالي :

1/المكتب السياسي : برئاسة الاستاذ / هاشم فتح الرحمن الحسن. وعضوية أربعة آخرين.

2/ المكتب الإعلامي : برئاسة الأستاذ/ عثمان محجوب فضل، وعضوية أربعة آخرين.

3/المكتب التنظيمي : برئاسة الاستاذ / احمد جبريل. محمد الحسن، ويضم في عضويته.

أ/ ممثل اللجنة القانونية.

ب/ ممثل لجنة العضوية.

ج /ممثلين اثنين للجنة الاجتماعية والتنظيمية.

*ستعمل هذه المكاتب بتفاعل جماعي، لتحقيق كل أهداف الحزب على هدى الفكرة الجمهورية المستندةعلي فكرة الاستاذ / محمود محمد طه لإنزالهاعلى الواقع الفكري والسياسي والاجتماعي.

والله من وراء القصد، وهو يهدي السبيل)

الحزب الجمهوري

المكتب الاعلامي

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