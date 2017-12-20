بيان من الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة حول ما ورد عن لقاء (الجبهة الثورية) و المؤتمر الشعب

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١٩ ديسمبر ٢٠١٧



طالعنا كغيرنا بيان مشترك برسم المؤتمر الشعبي و(الجبهة الثورية) في ١٩ ديسمبر ٢٠١٧، ورد فيه حضور الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة للقاء تم في المانيا بينهما وجاء فيه تسمية رئيس آخر للجبهة الشعبية حضر اللقاء، مما أوجب على الجبهة الشعبية توضيح الاتي:



اولا: رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة و مؤسسها هو الاستاذ سيد علي ابوامنة محمد وليس أي شخص آخر مالم يقرر المؤتمر العام غير ذلك، وذلك لا يحق لاي تحالف اخر ان يعين رؤساء جدد للجبهة لأجل التقوي والظهور بمظهر أكبر .



ثانيا الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة - ممثلة لشرق السودان - كانت قد خرجت من تحالف الجبهة الثورية بعد إنفراط عقدها وتفككها وفشلها في العمل ككيان موحد، جراء ما ضربها من خلافات - فخرجت الجبهة الشعببة ثم خرجت حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد، ثم خرج قطاع الشمال عقار، ولم تنضم الحركة الشعبية (الحلو) لما عرف بالجبهة الثورية . بالتالي ليس هنالك جبهة ثورية انما حركتين فقط .



ثالثاً: الشخص الذي تم اطلاق صفة الجبهة الشعبية عليه هو عضو حركة العدل والمساواة - عضواً بمكتبها التنفيذي وتم تعيينه في كمبالا بحضور رئيس الجبهة الثورية الحالي وبشهادة قيادات الجبهة الثورية جميعهم، وكان الأجدر به المشاركة في الاجتماع باسم حركته قبل تقمص اسم الجبهة الشعبية .



ثالثا الذين التقوا السيد علي الحاج باسم الجبهة الثورية هم حركتي العدل والمساواة وحركة تحرير السودان مناوي، وربما كان اللقاء لدارفور أقرب منه لمناقشة القضايا التي قامت عليها الجبهة الثورية قبل تفككها وانحصارها في حركتين دارفوريتين، وان قضايا الجبهة الشعبية وشرق السودان لم تكن ضمن أجندة ومحاور اللقاء الدارفوري الدارفوري الخالص .

والجبهة الشعبية هي قضايا شعب وأقليم كاملين يرزحان تحت الظلم والقهر والإقصاء وليست مجرد وجه يتم الزج به سعيا لتزوير التمثيل الشامل لأقاليم البلاد، وهذا بالزبط ما ظل يفعله النظام.

و هذا ما لزم توضيحه.



سيد علي أبوامنة

رئيس الجبهة

