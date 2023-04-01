بيان من الجبهة السودانية للتغيير حول زيادات وزير مالية سلطة الأمر الواقع الأخيرة

يا جماهير الشعب السوداني الصابرة. منذ إنقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر المشئوم واستيلائه على السلطة الإنتقالية، والبلاد تتطور في تدهورها إلى أن وصلت حد الانهيار، إن لم تكن قد سقطت بالفعل وصارت دولة فاشلة تهدد الأمن والسلم الدوليين، وما زال قادة الإنقلاب المشئوم ومسانديه من منتفعي الحركات المسلحة، وفلول الإسلام السياسي وسواقط الأحزاب السياسية التقليدية يمضون بالأزمة تلو الأخرى إلي الأمام، حتى عزّ رغيف الخبز الحاف على السواد الأعظم من جماهير الشعب السوداني. وصار العلاج المدعوم ترفا لا يحلم به المواطن حتى في أكثر أحلامه تفاؤلا. وأصبح التعليم بشقيه العالي والعام لا يجد إليه حتى أصحاب الدخل المرتفع سبيلا. يا جماهير الشعب السوداني الأبية. تخاطبكم الجبهة السودانية للتغيير بعد أن بلغ الوضع المعيشي اليومي حالة من التردي، والبؤس، والشقاء يُعتبر السكوت عليها خيانة للحق في الحياة نفسها، وهدرا للذات الإنسانية وقيمتها. حيث ارتفعت أسعار السلع الضرورية التي لا تستقيم حياة المواطن دونها، وبلغت في تسارع بوتائر مخيفة جعلت من الشعب السوداني في مجمله شعبا مكتئبا تحاصره الهموم اليومية من كل حدب وصوب. عطفا لما سلف تؤكد الجبهة السودانية التالي:- أولا: عدم شرعية كل القرارات الصادرة من وزير مالية سلطة الأمر الواقع لافتقاده للشرعية الدستورية لهذا المنصب. ثانيا: تعتبر الزيادات الأخيرة كأن لم تكن، وعلى الشعب السوداني تجاهلها تماما لأنها نوع من أنواع النهب والسطو على مقدرات الشعب السوداني على قلتها. ثالثا: على وزير مالية سلطة الأمر الواقع أن يعتذر للشعب السوداني ويقدم استقالته عن هذا المنصب الذي استولى عليه دون وجه حق. فعليه: ترى الجبهة السودانية للتغيير أن لا حل إلا بذهاب هذا الإنقلاب وتوابعه إلى مزبلة التاريخ، وعلى جماهير الشعب السوداني أن تنتظم وتلتف حول فكرة قيام أوسع تحالف شعبي وسياسيي كي تهب في وجه سلطة الأمر الواقع وتقتلعها، كما اقتلعت أرباب نعمتها وأودعتهم السجون. عاش نضال الشعب السوداني المجد والخلود لشهداء الثورة السودانية الجبهة السودانية للتغيير *04/01/2023*.
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