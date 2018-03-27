بيان من التحالف الديمقراطي بالولايات المتحدة الأمريكية

10:44 PM March, 27 2018 سودانيز اون لاين

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التحالف الديمقراطي بالولايات المتحدة الأمريكية

"واجب الساعة المقدم أمام قوى المعارضة وكافة الوطنيين السودانيين هو تنفيذ حملة عالمية واسعة لإطلاق سراح كافة المعتقلين ومواصلة دعم الحركة الجماهيرية الناهضة لإطلاق سراح الوطن"



نهضت جماهير شعبنا العظيم في حراكٍ منظم وقوي عم مدن العاصمة الثلاث ومدن أخرى في يناير وفبراير ٢٠١٨ إحتجاجاً علي دورة جديدة من سياسات الإفقار والمسغبة للشعب ونهب البلاد من قبل نظام الحرب والجوع والترويع والفساد. في رده علي جسارة انتظام الحركة الجماهيرية في مواكبها السلمية الداعية لرفض سلطة الجوع المدجج بالقهر قام نظام المؤتمر المؤتمر الوطني المجرم باعتقال وإختطاف مئات النشطاء والقادة السياسيين والمتظاهرين مع عدم إعلان أماكن اعتقالهم لأيام وأسابيع ليمارس هوايته الرذيلة في تعذيبهم بالضرب والحبس الانفرادي وحرمان المرضي والمسنين منهم من الدواء، في كل ذلك لم يأتي النظام البائس والمترنح بسوس الفساد بجديد، فوصفة بقائه التي اعتمدها منذ سرقته للسلطة بليل قبل ثلاثة عقود ظلت هي الحرب والترويع والتجويع والسرقة والفساد ثم القمع ومذيداً من القمع علي كل بادرة رفض أو احتجاج علي سياساته القذرة.

يدعو التحالف الديمقراطي بالولايات المتحدة الأمريكية كافة قوى المعارضة وتجمعات السودانيين وكل الوطنيين في الولايات المتحدة الامريكية لقيادة حملة واسعة تخاطب الرأي العام العالمي والأمريكي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان وكافة المؤسسات الإعلامية ودوائر صنع القرار الأمريكي ممثلة في مجلسي الشيوخ والنواب بكل وسائل الاتصال المتاحة بدءاً من الإتصال التلفوني الشخصي المباشر وصولاً للمذكرات والتجمعات من أجل إطلاق سراح كل المعتقلين وكفالة حق شعبنا المشروع في التجمع والاحتجاج والتظاهر السلمي.



التحالف الديمقراطى بالولايات المتحدة الأمريكية

٢٦ مارس ٢٠١٨ |Articles |News |مقالات |بيانات