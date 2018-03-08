بيان من الاتحاد النسائي السوداني في 8 مارس 2018

10:19 PM March, 08 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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جماهير النساء السودانيات الصامدات

ايها الشعب السوداني العظيم

تحية لكم بحلول ذكرى 8 مارس التي تطل علينا والمرأة السودانية بل والشعب السوداني بأسره يعيش ٲحلك أيامه في ظل حكم الانقاذ الجائر .

إذ تتعرض النساء لٲبشع الانتهاكات علي أيدي مرتزقة النظام المأجورين . ومع كل فجر جديد يبدع النظام في أساليب التنكيل والبطش .

ففي الايام القليلة الماضية زج بالعشرات من الناشطات والناشطين في غياهب السجون وتعمد إيذاء النساء دون أن يثبت أي تهمة ضدهن سوى مخالفة الرأي ، وتعرض البعض منهن للضرب و التنكيل والاساءة ، فواجهن ذلك بكل جسارة وبسالة ، مما أثار حفيظة النظام ليلجأ إلي أساليب أشد خسة ونذالة من

تربص وتلفيق للتهم .

كما تواجه بائعات الاطعمة والشاي الهجمات المتلاحقة والغرامات الكيدية من قبل رجال الٲمن . ولم تسلم الطالبات من كيد النظام إذ يواجهن أبشع الانتهاكات وأسوأ أنواع التعنيف،

ولا ينفصل هذا عن المصاعب التي تواجهها النساء عامة في سبيل الحصول على لقمة العيش جراء السياسات الاقتصادية الاخيرة التي ألهبت ظهر المواطن سعيرا .

يحدث هذا والعالم يشهد حركة عالمية غير مسبوقة لدعم حقوق المرأة والمساواة والعدالة، كما تركز الاهداف العالمية لعام 2030 على الالتزامات الجديدة الخاصة بمبادرة ( اعدوها ) التى أعدتها الامم المتحدة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وضمان حقوق الانسان لها .

فما تقوم به أجهزة النظام الامنية يتنافى مع كل ذلك ومع شعار الٲمم المتحدة المطروح لهذا العام .

فبجانب ما تتعرض إليه النساء بشكل عام في كل المناطق لكنها تعاني المرأة معاناة مزدوجة في مناطق الحروب والصراعات القبلية ..فهي تتعرض لوابل القنابل والقتل والاغتصاب . ورغم ذلك هي المدافعة والعائل لاسرتها مما يضطرها للنزوح فتتعرض لمذيد من المعاناة والقهر . فالناشطات من الريف والحضر يغيرن حياة المرأة ، فكيف يتسنى ذلك للناشطة السودانية وهي نفسها تعاني القهر والمهانة وتقييد حركتها !

وإزاء هذا الواقع المذري ليس لنا جماهير النساء سوى التلاحم والتعاضد من أجل الانتصار لحريتنا وكرامتنا حتي تنتصر إرادتنا .

* التحية للمرأة السودانية وهي تواجه بأس النظام وجبروته ..

* التحية لنساء العالم قاطبة وهن يواجهن العنف بأنواعه، التحرش ، الاغتصاب ، القهر ..

* التحية للشعب السوداني وهو يخوض معركة الحرية والكرامة..

والنصر حليف الشعوب المناضلة

اللجنة التنفيذية للاتحاد النسائي

7 مارس 2018م |Articles |News |مقالات |بيانات