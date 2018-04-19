بيان من أهالي مستريحة والقري المجاوره بخصوص محاولة المليشيات فتح منجم تعدين داخل المنطقة ووسط السك

09:37 PM April, 19 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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للرأي العام المحلي والاقليمي والدولي:

منذ الاحداث التي شهدتها مستريحة في 26 نوفمبر العام الماضي وما صاحبها من قتل وتشريد للنساء والأطفال وانتهاك حرمة المنازل وحرقها وحرق المؤن الغذائية والنهب الذي لم يستثني حتي زينة النساء والتنكيل والاعتقالات التعسفية التي استهدفت كل من تربطة علاقة اجتماعية بالشيخ المغوار موسي هلال ولم تتوقف حتي الآن ، ومرورا بأحداث 27 فبراير من العام الجاري التي شهدها سوق مستريحة وأدت الي سقوط 10 اشخاص أبرياء برصاص المليشيات ي دون اسباب تذكر ودون أدنى وازع ديني او قيمي أو اخلاقي يحرم استباحة ارواح الناس ومصادرة حق الحياة منهم ، واذ اننا عشنا طيلة هذه الفترة في رحمة هذه المليشيات في ظل صمت كامل من كل المهتمين بالشأن العام والقوي السياسية ومؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية رغم مناشداتنا المتكررة، وفي الوقت الذي يكاد لم يسلم احد فيه من سكان مستريحة حتي علي مستواه الشخصي من بطش هذه المليشيات، تفاجئنا هذه المليشيات مرة اخري كما عودتنا طيلة الفترة السابقة وهذه المرة بشركات نهبها وتتعمد مع سبق الاصرار والترصد في فتح منجم تعدين وسط المنطقة المأهولة بالسكان ، حيث اقدمت شركة مجهولة الاسم يمتلكها احد نافذي هذه المليشيات يدعى ابراهيم تحرسها قوة عسكرية مكونة من العشرات من عربات الدفع الرباعي كاملة العتداد بقيادة احد اقرباء مسؤل المليشيات يدعى (عرضحلي) دونى ادني اعتبار لحياة الناس لنترك لا حقا امام خيارين اما القتل برصاص هذه المليشيات ومادة السيانيد أو التهجير القسري.

الي الشعب السوداني بكل اطيافه والي المهتمين بالرأي العام عموما:

حتي لا نكون والغين في شيء من المبالغة في التوصيف وتصوير الامر والتحذير منه اليكم توصيف المكان الذي حاولت ان تجعل منه هذه المليشيات منجما للتعدين بشركات نهبها وللتوضيح اكثر فإننا نسمي الأحياء السكنية بحسب ثقافتنا الشعبية (دمر) جمع دامرة او (حي) ومعني دامرة فيما نورده في هذا البيان هو (حي) من الأحياء المكونة لمستريحة ، استقرت الشركة حاليا وبدأت مباشرة عملها في دامرة (دلوي) وهي في عمق الجزء الجنوبي لمستريحة وحولها من الجنوب قرى(نومو - جاوري - كلع - خرطوم جديد) ومن الشمال والشمال الغربي والجنوب الشرقي الدمر الاتية: (حكام لمو - البيضة - البان جديد - جواد الويكة - آمو الجديدة - سريف بارا -فجاجة) وبينها والقرى الجنوبية بادية كاملة من اهالي مستريحة الرحل يفوق عددهم (300) منزل ضاق عليهم التنكيل ونهب أموالهم من قبل منسوبي هذه المليشيات .

أيها الناس

وسط هذا الكم الهائل من السكان تحاول مليشات الدعم السريع التعدين عن الذهب وسط الدمر والفرقان والقري دوني ادني اعتبار لحياة هؤلاء الناس وسلامتهم ودون أدنى اعتبار للادارة الاهلية واعيان المناطق المذكورة والذين اجمعوا من قبل وبحضور قائد الفوج السادس مستريحة علي منع التعدين داخل الدمر والقري اي كان شكله اهلي تقليدي او حديث .

الي المهتمين عموما

توافد اهل مستريحة والقري المجاوره لمستريحه صباح الامس السبت الي مقر الشركة ليواجههم حراسها من منسوبي هذه المليشيات بوابل من عبارات الشتم والاستفزاز دون ادني استعداد لسماعهم.

ونحن اذ نتوجه بهذا البيان للرأي العام ولكل المهتمين والفاعلين في المجتمع السوداني وللأجهزة الحكومية المحلية والولائية والمركزية وللأحزاب السياسية والطرق الصوفية نريد ان نؤكد بأننا قد صبرنا علي هذه المليشيات وللصبر ايضا حدود وهذه المليشيات غير مؤهلة لأن تتولى مسؤولية امن وحياة الناس وتحول مهاما من الدفاع عن الوطن وصد المهددات الخارجية لقتل شعبها والتنكيل به ومن ثم التنقيب عن الذهب والتجارة به في إزدواجية مهام اقل ما توصف بأنها فوضى والفوضي لا تخلق الا الفوضى المضادة ونحن غير مستعدين بأن تجرنا هذه الممارسات الى فوضة مضادة وان اصبحت هي السبيل الوحيد لنا للدفاع عن انفسنا وحماية ارواحنا وقتها لا نحتاج الي من يذكرنا او يقول لنا ماذا نفعل.

تواثقنا من قبل عبر ادارتنا الاهلية الذي يقبع جزء منها في السجون دون ذنب واعيان المنطقة وبحضور ممثل الحكومة في المنطقة وقتها قائد الفوج السادس مستريحة بمنع اي تعدين داخل المنطقة وضواحيها تلقيدي كان او حديث وكونت في ذلك الوقت لجنة خاصة لمراقبة المنطقة ولا تزال هذه اللجنة تمارس عملها ونجحت في مهامها طيلة الفترة السابقة الا ان تم اغتصاب مستريحة اخير بالجيوش الجرارة .

والآن نواجه القتل بالرصاص ان اعترضنا علي التعدين وبدأت بوادره وان سكتنا فإننا نواجه القتل بالسيانيد او التهجير القسري .. اهالي مستريحة والقري والمناطق المتاثره بهذا العمل المدمر نوضح بان هذا العمل يستهدف المواطن في صحته وتماسكه وظللنا في كل من مستريحة وما جاورها من القرى الذي يقارب عددها 70 قرية وهي مناطق لم تشهد نزوح من قبل وظل الجميع في وئام وسلام ومحبة وتكامل بين الرحل والمزارعين من مختلف الأجناس وكانت الجودية هي تراثنا ومجلسنا الذي تكفل بحل كل ما طرء من خلاف بين الفينة والاخرى .

وعليه نحن سكان هذه المناطق نؤكد الآتي :-

1- لن نسمح لهذه للشركة بالتعدين داخل المنطقة وسوف نتبع كل السبل القانونية في الدفاع عن حقوقنا ومنع تخريب ديارنا .

2- علي الدولة القيام بواجباتها ومنع التعدين في مناطق السكن والرعي والزراعه

3- نطالب المنظمات الحقوقية والمدنية بضرورة التدخل وسماع شكاوينا والوقوف معنا في معركتنا التي نريدها ان تكون قانونية ضد القتل الممنهج

4-نطالب القوي السياسية والمدنية الوقوف ضد هذه الفوضى ومنع العبث بحياة المواطنين.

اللجنة الاعلامية

الخميس ١٩/٤/٢٠١٨ |Articles |News |مقالات |بيانات