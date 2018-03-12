بيان من أسرة المعتقل /فتحي صديق يعقوب اسماعيل

تم اعتقال فتحي صديق بتاريخ 16 يناير 2018م.. وذلك من الشارع العام شارع القصر جوار حدائق القصر. من الموكب المعلن عنه لتقديم مذكرة للولاية حول ميزانية 2018. تم اقتياده الى مكاتب الامن بموقف شندي ،وفق المعلومات التي حصلنا عليها من زملائه المفرج عنهم ، ثم ولاحقا تم نقله الي سجن شالا بالفاشر. لم تتاح لنا مقابلته للاطمئنان علي صحته وسلامته طول هذه الفترة.. وعليه نحمل جهاز الامن سلامته ونناشد المنظمات الحقوقية والقانونية بالضغط لإطلاق سراحه وكافة المعتقلين أسرة فتحي صديق 11 مارس 2018م
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