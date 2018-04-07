المؤتمر السابع لملتقى ايوا بعنوان تجميع قوى المعارضة السودانية الافاق و التحديات
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بيان قوى المعارضة السودانية بالقضارف

07-04-2018, 00:33 AM

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تاريخ التسجيل: 12-09-2013
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بيان قوى المعارضة السودانية بالقضارف

    00:33 AM April, 06 2018

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    بسم الله الرحمن الرحيم
    قوى المعارضة السودانية ـ القضارف
    المواطنون الشرفاء
    تمر علينا اليوم ذكرى انتفاضة أبريل المجيدة التي أسقط فيها الشعب السوداني دكتاتورية مايو الغاشمة التي جثمت على صدر الشعب لمدة ستة عشر عاما .
    والتحية لكم الآن وأنتم تتأهبون للانقضاض على نظام الإنقاذ الدكتاتوري الفاسد المفسد الذي أذاقكم الأمرين .
    مواطنو القضارف الصامدون
    بلغت معاناتكم في ولاية القضارف الحلقوم ، الغلاء الطاحن في أسعار السلع ، وشبح الجوع المخيم في البيوت ، وانقطاع المياه المتواصل ، وأزمة الوقود الخانقة التي تهدد الموسم الزراعي ، وها هو تعب أبنائكم الطلاب يضيع هدرا بعد أن تم كشف امتحانات الشهادة السودانية .
    إن الفساد هو احتكار السلطة وحرية التصرف مع غياب النزاهة والشفافية والمساءلة ، مما يعني أن نظام الإنقاذ ممثلا في حكومة ولاية القضارف هو الفساد بعينه ، ويظهر ذلك جليا في مشروع مياه القضارف الذي تنعدم فيه الشفافية تماما حيث أهدرت المليارات في برك الفساد الآسنة .
    ويتمثل انعدام النزاهة في ازدواجية السلطة إذ تجد وزيرا هو نفسه مديرا لشركة تنفذ مشاريع بالقضارف ، وتجد عضوا بالمجلس التشريعي هو صاحب شركة في تنفيذ شبكة المياه ، هي ازدواجية تجعل المسئول كالمنشار طالع ماكل نازل ماكل .
    المواطنون الأحرار
    في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من العطش والجوع فإذا بحكومة ولاية القضارف تشتري في الأيام الماضيات عدد 42 عربة للحكام الفاسدين الظلمة : 2 عربة مونيكا موديل 2018 للوالي ورئيس المجلس التشريعي ، و6 عربة برادو و6 دبل قبينة لرؤساء اللجان بالمجلس التشريعي والوزراء ، و14 لاندكروزر بك اب بنزين ، و14 بوكس كبينة واحدة ، فتأملوا !!
    أيها الثائرون
    في ظل هذا الفساد ستتواصل معاناة مواطني ولاية القضارف ولا سبيل سوى باجتثاث نظام االفساد والاستبداد . ولقد عبر مواطنو حي كرفس وود الكبير وحي الناظر وحي البرنو عن أنفسهم خير تعبير بخروجهم للشارع مستنكرين حرمانهم من الماء ، وهذا هو الطريق الذي يجب أن نمضي فيه جميعا ونحن نتنفح ذكرى انتفاضة أبريل المجيدة .
    قوى المعارضة السودانية بالقضارف
    6/4/2018
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