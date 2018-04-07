بيان قوى المعارضة السودانية بالقضارف

00:33 AM April, 06 2018 سودانيز اون لاين

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قوى المعارضة السودانية ـ القضارف

المواطنون الشرفاء

تمر علينا اليوم ذكرى انتفاضة أبريل المجيدة التي أسقط فيها الشعب السوداني دكتاتورية مايو الغاشمة التي جثمت على صدر الشعب لمدة ستة عشر عاما .

والتحية لكم الآن وأنتم تتأهبون للانقضاض على نظام الإنقاذ الدكتاتوري الفاسد المفسد الذي أذاقكم الأمرين .

مواطنو القضارف الصامدون

بلغت معاناتكم في ولاية القضارف الحلقوم ، الغلاء الطاحن في أسعار السلع ، وشبح الجوع المخيم في البيوت ، وانقطاع المياه المتواصل ، وأزمة الوقود الخانقة التي تهدد الموسم الزراعي ، وها هو تعب أبنائكم الطلاب يضيع هدرا بعد أن تم كشف امتحانات الشهادة السودانية .

إن الفساد هو احتكار السلطة وحرية التصرف مع غياب النزاهة والشفافية والمساءلة ، مما يعني أن نظام الإنقاذ ممثلا في حكومة ولاية القضارف هو الفساد بعينه ، ويظهر ذلك جليا في مشروع مياه القضارف الذي تنعدم فيه الشفافية تماما حيث أهدرت المليارات في برك الفساد الآسنة .

ويتمثل انعدام النزاهة في ازدواجية السلطة إذ تجد وزيرا هو نفسه مديرا لشركة تنفذ مشاريع بالقضارف ، وتجد عضوا بالمجلس التشريعي هو صاحب شركة في تنفيذ شبكة المياه ، هي ازدواجية تجعل المسئول كالمنشار طالع ماكل نازل ماكل .

المواطنون الأحرار

في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من العطش والجوع فإذا بحكومة ولاية القضارف تشتري في الأيام الماضيات عدد 42 عربة للحكام الفاسدين الظلمة : 2 عربة مونيكا موديل 2018 للوالي ورئيس المجلس التشريعي ، و6 عربة برادو و6 دبل قبينة لرؤساء اللجان بالمجلس التشريعي والوزراء ، و14 لاندكروزر بك اب بنزين ، و14 بوكس كبينة واحدة ، فتأملوا !!

أيها الثائرون

في ظل هذا الفساد ستتواصل معاناة مواطني ولاية القضارف ولا سبيل سوى باجتثاث نظام االفساد والاستبداد . ولقد عبر مواطنو حي كرفس وود الكبير وحي الناظر وحي البرنو عن أنفسهم خير تعبير بخروجهم للشارع مستنكرين حرمانهم من الماء ، وهذا هو الطريق الذي يجب أن نمضي فيه جميعا ونحن نتنفح ذكرى انتفاضة أبريل المجيدة .

قوى المعارضة السودانية بالقضارف

6/4/2018





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