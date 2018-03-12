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بيان صحفي من أسرة راديو دبنقا

12-03-2018, 09:09 PM

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
<aأخبار الحركة الجماهيرية السودانية
تاريخ التسجيل: 25-09-2017
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بيان صحفي من أسرة راديو دبنقا

    09:09 PM March, 12 2018

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    أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني
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    تود أسرة راديو دبنقا أن تتقدم بالشكر و التقدير إلى كافة الأحزاب و الحركات السياسية، منظمات المجتمع المدني و الشخصيات الوطنية و كل من عبر عن تضامنه مع راديو دبنقا بعد قرار إدارة القمر الصناعي نايل سات وقف بث برامج الإذاعة عبر شبكتها يوم الأحد ١٨ فبراير ٢٠١٨
    لقد جاءت هذه الحملة الواسعة و من مختلف مكونات المجتمع السوداني لتعكس الأهمية التي يوليها السودانيون لقضية التعددية الإعلامية و الحريات الصحفية و رفضهم الهيمنة والتدخل للتاثير علي إستقلالية الراديو ورسالته الحرة وعلى الرسالة الإعلامية سواء أن كانت مكتوبة أو مسموعة أو مرئية.
    لقد أكدت هذه الحملة الدور الكبير الذي أصبحت تلعبه وسائط التواصل الاجتماعي في حشد السودانيين حول قضاياهم الوطنية و دفاعهم عن المؤسسات التي تحمل صوتهم و تتيح لهم التعبير عن أرائهم و تطلعاتهم بحرية سواء أن كانت هذه المؤسسات إعلامية أو غيرها.
    و نذكر هنا بأن راديو دبنقا قد نجح في تجاوز التداعيات السلبية لقرار إدارة القمر الصناعي نايل سات في أقل من 24ساعة عبر الانتقال للبث على القمر الصناعي الأوربي اتلسات (Eutelsat ) على التردد (MHz 11354) وذلك بتاريخ 18 فبراير 2018.
    هذا التردد الجديد لا يتطلب أي تعديل في اتجاه الصحن اللاقط للإشارة بل يكفي إدخال المعطيات الجديدة لإعادة التقاط بث راديو دبنقا.
    و تنتهز أسرة راديو دبنقا هذه الفرصة لتجديد التزامها بمواصلة المسيرة على أسس من الاستقلالية و المهنية و الانحياز لقضايا المواطن و لقيم المواطنة المتساوية و إرساء العدالة و الدفاع عن التعددية وحقوق الانسان . وسيطلع راديو دبنقا مستمعيه الكرام بكافة المستجدات المتعلقة بالراديو الذي" اصبح ملكا لهم .
    كمال الصادق
    رئيس تحرير راديو دبنقا
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