المؤتمر السابع لملتقى ايوا بعنوان تجميع قوى المعارضة السودانية الافاق و التحديات
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 08-04-2018, 09:34 AM الصفحة الرئيسية

اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

بيان صحفي السلطة في مدينة الأبيض تعتقل الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان وضيوفه وبعضاً

08-04-2018, 08:20 AM

حزب التحرير في ولاية السودان
<aحزب التحرير في ولاية السودان
تاريخ التسجيل: 08-03-2014
مجموع المشاركات: 155

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


بيان صحفي السلطة في مدينة الأبيض تعتقل الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان وضيوفه وبعضاً

    08:20 AM April, 08 2018

    سودانيز اون لاين
    حزب التحرير في ولاية السودان-
    مكتبتى
    رابط مختصر



    على خلفية منع السلطة بمدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان لمهرجان خطابي بميدان الحرية إحياءً للذكرى السابعة والتسعين لهدم الخلافة، والتي تقام هذا العام تحت شعار (الخلافة إقامة للدين وعز وتمكين). أقام الحزب اليوم السبت 07/04/2018م مخاطبة جماهيرية حاشدة عقب صلاة العصر أمام المسجد الكبير بسوق مدينة الأبيض تحدث فيها الناطق الرسمي للحزب بولاية السودان، وتحدث ممثل جماعة الإخوان المسلمين وتحدث آخرون، وعقب انتهاء المخاطبة وأمام الحشود اعتقلت السلطة التي أخذتها العزة بالاثم الإخوة:

    إبراهيم عثمان أبو خليل الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان، والأخ/ خالد حسين ممثل جماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء حزب التحرير: حسين حميدة – النذير محمد – أحمد وداعة – حسين الهادي – محمد أحمد محمود – فيصل مكي – النذير جماع – محمد الأمين دفع الله – مجذوب عبد الرحمن – أحمد الباهي – عبد الرحيم البرعي – عبد العزيز عبد الرحمن – بانقا حامد.

    إنه لعار على هذه السلطة التي تنافق المسلمين بخطاب الإسلام وتحارب دعوته، وتنافق الغرب الكافر بحرية التعبير وتنص عليها في دستورها وقوانينها، وتمنع من يعبر عن فهمه سلمياً، إنها سلطة مردت على النفاق. ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾.

    فنقول لها اتقي الله ولا تحاربي دعوة الله، يكفي ما اقترفتم من جرائم بحق أنفسكم وبحق البلاد والعباد.

    أما حزب التحرير فإنه ماضٍ في دعوته لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة الخلافة الراشدة الثانية، لا يضره كيد الكائدين ولا خذلان المتآمرين، وإن غداً لناظره لقريب، يوم تقوم الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة وتشرق الأرض بنور ربها، ويُقتص من الظالمين.


    المكتب الإعلامي لحزب التحرير

    في ولاية السودان
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de