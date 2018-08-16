بيان صحفى بدأت إجتماعات المكتب التنفيذى لقوى نداء السودان صباح اليوم فى باريس ١٥ أغسطس ٢٠١٨



10:38 PM August, 16 2018 سودانيز اون لاين

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كانت الروح وفاقيه و حماس كبير للدفع بنداء السودان إلى الأمام

إفتتح الإجتماع السيد الأمين العام ونائب الأمين العام بالداخل

وأمناء الأمانات المختلفة لنداء السودان

إستمع الإجتماع فى جلسته الإفتتاحية لكلمة الأمين العام وناقش التقييم للوضع السياسي الراهن فى البلاد

وقف الإجتماع على عمق الأزمة الإقتصادية والكوارث البيئية وإنتهاك النظام لدستوره السارى لترشيح رئيسه لدورة سابعة

كما ناقش الإجتماع توصية المجلس القيادى بعقد مؤتمر جامع لقوى المعارضة فى الداخل يشمل المجتمع المدنى والنازحين والمجموعات المطلبية المختلفة من شباب وطلاب ومرأة والمتضررين من السدود والمهنيين بالإضافة للقوى السياسية

كما وقف على حالة حقوق الإنسان

أجاز الإجتماع الأجندة المطلوب مناقشتها خلال اليومين القادمين

وبدأ فى إجازة البرامج التنفيذية للأمانات المختلفة

سيشارك فى الإجتماع عدد من الخبراء بتقديم محاضرات وإستعراض تجارب فى مجال الإعلام والإتصالات وبناء الرأى العام وكذلك خبير حول التخطيط الإستراتيجى واسس العمل المشترك

سيختتم المكتب التنفيذى إجتماعه مساء الغد الخميس

ليبدأ إجتماع موسع لنداء السودان والذى يستمر إلى الإثنين القادم ليختتم أعماله فى ١٩ /٨ ويصدر بيان ختامى للرأى العام بمخرجات هذه الإجتماعات



صلاح جلال

أمين الإعلام نداء السودان