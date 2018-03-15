بيان رقم ٤ من أسرة ال الكودة



07:17 PM March, 15 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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ستين يوماً،شهرين كاملين قضاهما د. يوسف الكودة خلف قضبان معتقلات النظام، دون تهم أو تحري، يتجرع الظلم في مكان ما في هذا الوطن الشاسع اذ لا نعلم أين يكون و لم يخبرنا أحد وزيارته ممنوعة بعد شهرين من إعتقاله.

نكرر كأسرة قلقنا وتخوفنا من تأثير مدة وظروف الحبس على صحته، ونذكر أنّ ما يتعرض له منافٍ لكل الأعراف الدولية لحقوق الإنسان.

لن يتوقف تواصلنا مع منظمات حقوق الإنسان من أجل تعرية النظام وكشف أساليبه في الإعتقال التعسفي وانتهاك مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان التي يوقع عليها ثم يضرب بها عرض الحائط.

نطالب أجهزة الأمن بإطلاق سراح د. يوسف الكودة ونذكر أن حريته ليس منحة نتمناها بل حق أصيل لا نساوم فيه حتى يسترده.