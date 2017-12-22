22-12-2017, 04:41 AM

بيانات سودانيزاونلاين

بيانات سودانيزاونلاين

تاريخ التسجيل: 12-09-2013

مجموع المشاركات: 1709 للتواصل معنا FaceBook

تويتر Twitter

YouTube

Google Plus



بيان حول وفاة أحد أسرى الحركة بسجون الحكومة

04:41 AM December, 21 2017 سودانيز اون لاين

بيانات سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة

مكتبتى

رابط مختصر الحرية - العدل - السلام - الديمقراطية



حركة / جيش تحرير السودان - المجلس الإنتقالي







بيان حول وفاة أحد أسرى الحركة بسجون الحكومة







بهذا تعلن حركة / جيش تحرير السودان - المجلس الإنتقالي عن وفاة الرفيق (الأسير) نصرالدين إسحق محمد نورالدين المعروف بـ (ودسرونق) داخل سجن الهدى بأم درمان نهار الأربعاء الموافق العشرين من ديسمبر للعام ٢٠١٧م بسبب الإهمال المتعمد من الجهات الأمنية و المنع من الحصول على الخدمات الصحية. فيما نقلت الأجهزة الأمنية عدد تسعة آخرين من الأسرى نهار أمس من سجن الهدى بأم درمان لتدهور حالتهم الصحية الى جهات غير معلومة تفاديا للحرج.



الشهيد نصرالدين إسحق و غيره من الأسرى "المتبقين" ظلوا يعانون أوضاعا صحية قاسية نتيجة التعذيب التي مارسته الأجهزة الأمنية ضدهم طيلة ستة أشهر بما في ذلك إنهاك الأسرى بالتجويع المستمر طوال هذه المدة ما تسبب في تدهور حالتهم الصحية بجانب معاناة عدد كبير من الأسرى من الأمراض الصدرية التي نتهم فيها القوات السودانية باستخدامها مواد كيميائية سامة في العمليات الأخيرة. و عليه و بعد مطالبتنا المستمرة لجهات الإختصاص المعنية بحماية الأسرى و ضمان حقوقهم في كل من الصليب الأحمر الدولي و منظمات حقوق الإنسان الأخرى، نؤكد الآتي:



١ / نحمل الأجهزة الأمنية الحكومية بما في ذلك سلطات سجن الهدى بأم درمان مسئولية وفاة الرفيق نصرالدين إسحق محمد نورالدين (ودسرونق) بسبب الإهمال و المنع من الحصول على الخدمات الصحية.



٢ / نجدد مطالبتنا المستمرة لمنظمة الصليب الأحمر الدولي و المنظمات الحقوقية الأخرى بالتدخل العاجل لحماية الأسرى و ضمان حقوقهم التي يكفلها لهم القانون الدولي، و المضمنة في معاهدة جنيفا للأسرى، كما نشدد على ضرورة إجراء فحوصات طبية شاملة لجميع الأسرى و توفير الدعم و الجرعات الغذائية الإسعافية لهم لتمكنهم من إستعادة صحتهم و عافيتهم، و تخصيص أماكن تليق بوضعهم كأسرى حتى تتمكن الجهات المعنية بالاهتمام بهم.



٣ / نجدد مطالبتنا للقوى السياسية السودانية و قوى المجتمع المدني و المنظمات الحقوقية المحلية في كل من مركز الناس للعون القانوني، نقابة المحامين السودانيين الديمقراطيين، الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق و الحريات و كل الجمعيات و الروابط الحقوقية و القانونيين و المحامين المستقلين و لجنة التضامن مع المعتقلين السياسيين و شهداء المقاومة للقيام بواجبهم و الضغط على الحكومة السودانية و إجبارها للإلتزام بالمواثيق و المعاهدات الإنسانية على رأسها معاهدة جنيفا للأسرى.







المجد و الخلود لشهدائنا، و عاجل الشفاء للجرحى و الحرية لجميع الأسرى







و سننتصر



عبدالعزيز كتاووه



الأمين العام للحركة



٢١ / ديسمبر / ٢٠١٧م |Articles |News |مقالات |بيانات