بيان حول موكب 25 أكتوبر مليونية الإسقاط من تجمع الزراعيبن السودانيين

♦️مواكب 25 أكتوبر شهر الثورات متجاوزة لرفض التسوية السياسية بالمضي قدماً بعزم نحو غاياتها في الإسقاط التام للإنقلاب وتاسيس سلطة الشعب.
♦️الإنقلاب المشئوم بعد مرور سنة كبسية يترنح أمام تصاعد المد الثوري الجماهيري المصمم على وضع حد نهائي للإنقلابات العسكرية وإبعاد العسكر نهائياً من المعادلة السياسية.
♦️مواكب 25 أكتوبر متمسكة باللاءآت الثلاثة المفضية إلى التغيير الجزري هازمة لمشروع التسوية الهادف الي إعادة إنتاج شراكة الدم والتي تفضي الي التغيير الشكلي.
♦️الإنقلابيون لفرض سطوتهم يُراهنون على سفك دماء الشعب السوداني وتأجيج الإقتتال القبلي الدموي وقتل الثوار والإخفاء القسري وتلفيق التهم للمقاومين ويتجاهلون أن إرادة الشعوب غلابة ومنتصرة.
الشعب المعلم:
تتأهب لخوض ملحمة 25 أكتوبر التي تُصادف مرور سنة كبسية على الإنقلاب المشئوم الذي قتل اكثر من 120 ثائر بخلاف حمام الدم في الدمازين،لقاوة، دارفور، كردفان، كسلا، بورتسودان، والذكرى ال58 لثورة إكتوبر الممهورة بدماء القرشي وبابكر عبدالحفيظ ورفاءقهم الميامين #المجد والخلود لكل الشهداء الكرام، وإستلهاماً لإرثك النضالي في تفجير الثورات، وإستمرارك في نهج مقاومتك الباسلة ضد أنظمة القهر والطغيان.
الثوار الأحرار:
تنتظمون في رص الصفوف والترتيب الجاد والتنسيق المحكم لمحلمة 25 أكتوبر، لإدراككم لحجم المسئولية الوطنية والتاريخية الملقاة على عاتقكم، جنباً الي جنب تصاعد مد الوعي الثوري الذي تجلى في التمسك باللآت الثلاثة المدونة في رؤية الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب، والمفضية إلى التغيير الجزري الرافضة والهازمة لمشروع التسوية الهادف الي إعادة إنتاج شراكة الدم التي تُفضي الي التغيير الشكلي والتي تُكرس لعدم الإنعتاق من نهج التبعية وتقويض السيادة الوطنية.
الشعب الباسل:
تُدرك تمام الوعي ان ثورة ديسمبر المجيدة هي إستمرار لمعركة التحرر الوطني من نير الإستبداد والتبعية نحو إسترداد كامل السيادة الوطنية، لذا مهما تعاظمت التحديات وتمدد إتساع حجم التآمر الداخلي والإقليمي والدولي فإن الثورة ماضية الي غايتها في الحرية والسلام والعدالة، إستناداً على ذلك إننا في تجمع الزراعيين السودانيين نُهيب بكل الزميلات والزملاء الزراعيبن وكافة الكيانات النقابية المهنية والعمالية لتقدم الصفوف الثورية في مواكب ال25 من أكتوبر التي دعت لها لجان المقاومة الدرع الصلد لثورة (ديسريل) المصممة على إسقاط الإنقلاب المشئوم وقذفه الي مزبلة التاريخ، كما نؤكد على إنحيازنا الصارم لمبادئ ثورة ديسمبر المجيدة، ونُجدد العهد وفاءاً لدماء الشهداء، وان القصاص من دماء الشهداء الكرام لا مساومة حوله، ونُسطر بالدم التعازي الحارة لأسرة الشهيد عيسى احمد وهو احد ثوار جبرة، ولاسر شهداء ضحايا الإقتتال القلبي في الدمازبن ولقاوة كما نُحمل سلطة الطغمة الإنقلابية المسئولية الكاملة عن كافة تلك المجازر الدموية، عليه إن الإسقاط التام للإنقلابيين و إنتزاع السلطة المدنية الكاملة عنوة وإقتدارا وليس شرعنتهم بانصاف الحلول لتكون لهم طوق نجاة للإفلات من القصاص تُعتبر المدخل السليم لتأسيس سلطة الشعب.
وحتماَ الشوارع لا تخون.
تجمع الزراعيبن السودانيين مكتب الإعلام والإتصال 24 أكتوبر 2022م
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة