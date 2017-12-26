بيان حول موقف هيئة محامي دارفور من إنتخابات المحامين

04:15 AM December, 25 2017 سودانيز اون لاين

هيئة محامي دارفور-

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(وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ )

24 سورة ص صدق الله العظيم.

نشر حزب المؤتمر الوطني قائمته لإنتخابات نقابة المحامين وزعم أنها شملت الأحزاب المتحالفة معه ومن ضمنها محامي دارفور ونتيجة لما أحدثه النشر من تشويش وإشانة سمعة هيئة محامي دارفور كما وتلقت الهيئة العديد من الإستفسارات من القوي الحقوقية والديمقراطية والشركاء والأصدقاء.فصدر هذا البيان للتوضيح الأتي

أولا : الهيئة هي المؤسسة المهنية التي بادرت في عام 1996 بدعوة المحامين لإنتزاع نقابة المحامين من منسوبي المؤتمر الوطني وقوي الظلام وساهمت بصورة أساسية في تأسيس تحالف المحامين لإسترداد الديمقراطية وتقديم رئيسه المرحوم الأستاذ / غازي سليمان

ثانيا : الهيئة بصفتها المبادر في تأسيس تحالف المحامين لإسترداد الديمقراطية صارت هي القوي غير الحزبية الوحيدة في قائمة التحالف ممثلة بمقعد في قائمة التحالف وتنازلت طواعية في الإنتخابات قبل الفائتة عن مقعدها لتفسح المجال لتمثيل الأحزاب التي إنضمت لقائمة التحالف

ثالثا : الهيئة ظلت مشاركة في كل مراحل تجارب تحالف المحامين لإسترداد الديمقراطية حتي مرحلة تسميته التحالف الديمقراطي للمحامين وملتزمة وداعمة تماما للتحالف الذي يعبر عنها

رابعا : تحتفظ الهيئة لنفسها بحق الرأي والتعبير في بيان أن العملية الإنتخابية الحالية كسايقلتها تم تنظيمها بوسائل وأساليب فاسدة مثل توقيت نشر السجل وميقات الطعون ونظر الطعون وإخفاء الرول وغيره

خامسا : تري الهيئة أن أقصي ما يمكن أن يتحقق من مشاركة القوي الوطنية ممارسة التوعية وفضح ممارسات النقابة في تبديد أموال المحامين وتزييفها لمواقف النفابة الناصعة وتحويلها لبوق من أبواق النظام وتجريدها من دورها الوطني كحامية للحقوق ومدافعة عن الحريات.

ختاما : وإذ تجدد الهيئة التزامها ودعمها التام لموقف وقائمة التحالف الديمقراطي للمحلمين تتأسف لمواقف بعض قوي التحالف والتي أظهرت حرصها علي المحاصصة بصورة سالبة وصادمة للرأي العام كما تتأسف أيضا لما وصل اليه حال النقابة بإختيار رئيس حزب المؤتمر الوطني رئيس النظام الحاكم للمرشح لمنصب نقيب منسوبي حزبه في سابقة تكشف تردي دور النقابات وخضوع منسوبيها لتوجيهات حارجية وتنتهز الهيئة هذه السانحة لتؤكد أن المؤتمر الوطني ليس له قبول أو عضوية معتبرة وسط المحامين تؤهله للفوز بمقاعد النقابة إذا جرت الإنتخابات وفقا لأسس سليمة ونزيهة .

هيئة محامي دارفور 26/12/2017

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