بيان حول تعذيب المواطن السوداني الأمريكي بشارة حسن جميل الله بمطار الخرطوم وسلب أمواله



08:56 PM June, 05 2018 سودانيز اون لاين

هيئة محامي دارفور-

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• بالتضامن مع الأستاذ /الفاتح حسين المحامي باشرت هيئة محامي دارفور رصد ومتابعة وقائع التعذيب الفظيع الذي تعرض له المواطن السوداني الأمريكي/ بشارة حسن جميل بمطار الخرطوم يوم السبت الموافق 2/6/2018 الساعة الثانية عشرة ظهرا أثناء مباشرته لإجراءات عودته لوطنه الثاني أمريكا,التعذيب المشار اليه كاد أن يؤدي بحياة المواطن المذكور كما قد تعرض أيضا لسلب ما بحوزته من أموال بالدولار الأمريكي.

• ما حدث للمواطن المذكور كشف مدي جسامة ما يحدث للمواطنين بالمعتقلات ومقار الأمن خاصة للمتحدرين من دارفور من تعذيب وحشي وبربري من دون مبررات أو وجه حق كما ويصاحب التعذيب البدني إساءات عنصرية حاطة بالكرامة الإنسانية وسلب للمتعلقات الشخصية , فالمواطن المذكور أدركته العناية الإلهية والحظ (مزدوج الجنسية) بتمتعه بجنسية وحماية الولايات المتحدة الأمريكية .

• التعذيب الوحشي الذي تعرض له المواطن المذكور بواسطة عناصر الأمن وسلب أمواله بمطار الخرطوم يستدعي النظر بصورة عامة حول مدي ممارسة التمييز والعنصرية بالبلاد وقد صارت سمة للنظام الحاكم والعناصر المحسوبة عليه وتواترت المعلومات الصادرة عن المعتقلين المفرج عنهم من الإعتقالات عن فظائع صنوف وأدوات التعذيب.

• ستباشر الهيئة رفع مذكرة مصحوبة بشريط الفيديو عن وقائع تعذيب المواطن المذكور بمطار الخرطوم للمجلس الوطني وللمفوضية القومية لحقوق الإنسان وللجهات العدلية المعنية تطالب بالتحقيق وإتخاذ الإجراءات اللأزمة والمناسبة كما وستقدم بالتضامن مع شركائها العون القانوني اللأزم لفتح بلاغ في مواجهة الجناة توطئة لمحاكمتهم وردعهم.

• من ناحية أخري حصلت الهيئة علي شريط فيديو منشور علي نطاق وأسع يتحدث فيه مصدره عن مقتل مواطن سوداني أمريكي اليوم بواسطة عناصر محسوبة علي النظام وأن أسرة المواطن القتيل المذكور كما ورد بالفيديو أخطرت السفارة الأمريكية بالخرطوم , ستتقصي الهيئة من المعلومات الواردة بالفيديو وحيثما تاكدت من صحتها ستقدم العون القانوني اللازم لملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.





هيئة محامي دارفور

5/6/2018

