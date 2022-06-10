بيان حول إعلان الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب

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10-06-2022, 11:53 PM

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بيان حول إعلان الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب

    11:53 PM October, 06 2022

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    تجمع الزراعيين السودانيين

    بيان

    قسماً ستخرج ..
    إنه وعد النبوءات القديمة..
    بالغيومِ المثقلاتِ ..
    وبالعيونِ تفيض أنهاراً ..
    ستخرج جهرةً للعالمين ..
    تفك عنك موانعاً ..
    وتصد عجزاً ..

    (أبوذر الغفاري بشير)

    ♦️إعلان الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب مرحلة مفصلية في تاريخ الحركة السياسية السودانية، ودحر لأنصاف الحلول وقطع الطريق امام التسوية السياسية، وخطوة متقدمة في طريق التغيير الجزري.

    ♦️ إنجاز لجان المقاومة للميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب نقلة نوعية من الفعل الميداني الي الفعل السياسي وعلامة فارقة في الإستفادة من التجارب، والإستلهام من ثورة ديسمبر المجيدة.

    ♦️إعلان التوقيع على ميثاق تأسيس سلطة الشعب المرتكز على اللاءآت الثلاثة نقطة حاسمة نحو إسقاط الإنقلاب، وصمام الأمان لتأسيس سلطة الشعب، وإستعادة كامل السيادة الوطنية.


    ♦️ ميثاق تأسيس سلطة الشعب حجر الزاوية لتحقيق آحلام وتطلعات الشهداء في تأسيس دولة العدالة والقانون والمؤسسات.

    الثوار البواسل:

    أكدت لجان المقاومة الدرع الصلد لثورة ديسمبر المجيدة على فعاليتها السياسية جنباً الي جنب قيادتها للحراك الميداني الثوري، الهادف إلى إسقاط الإنقلاب عنوة وإقتدارا والمفضي الي تحقيق السلطة المدنية الكاملة، فخلاصة مجموع مواثيقها الثورية تَُوجت بإعلان الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب ليكون بمثابة مرحلة مفصلية في تاريخ الحركة السياسية السودانية ليقطع الطريق أمام أنصاف الحلول و التسوية السياسية التي تجتر إعادة إنتاج أزمة الوطن المنكوب، بجانب أنه خطوة متقدمة في طريق التغيير الجزري.

    الشعب المقاوم:

    تجليات إستمرار ثورة ديسمبر المجيدة لهد الطغيان ودك عروش الديكتاتوريات ووضع حد فاصل للإنقلابات العسكرية للأبد وصولاً لدولة الحرية والسلام والعدالة دلالتها إنجاز لجان المقاومة للميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب، الذي يُعتبر نقلة نوعية من الفعل الميداني الي الفعل السياسي وعلامة فارقة في الإستفادة من محصلة التجارب الثورية السابقة لإستحالة الأخطاء الفادحة الي نقاط قوة تراكمية للحراك الثوري جنباً الي جنب الإستلهام من ثورة ديسمبر المجيدة.

    الشعب المقدام:

    تتخبط سلطة الطغمة الإنقلابية أمام إقدامك وبسالتك وجسارتك وثباتك ضد الإنكسار الملهم لكل شعوب العالم التواقة للحرية والسلام والكرامة الإنسانية، وبالرغم من إشتداد تصعيد ترسانتها العسكرية والرصاص الحي والقنص #المجد_والخلود_للشهداء_الكرام وتنويع أدوات القمع والترهيب لم تثنيك عن مواصلة إستكمال المشوار الثوري، بل إستمرت ملاحمك الثورية ودونكم إعلان التوقيع على ميثاق تأسيس سلطة الشعب المرتكز على اللاءآت الثلاثة ليكون بمثابة نقطة حاسمة نحو إسقاط الإنقلاب وصمام الأمان للقطيعة التامة مع كل مناهج التبعية وإستعادة كامل السيادة الوطنية لتصب في مصلحة تأسيس سلطة الشعب.
    إننا في تجمع الزراعيين السودانيين نُشيد بالمجهودات الجبارة التي بُزلت لأجل ان يكون الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب نوراً يُضئ كل الدورب ويُبدد كل ظلامات التهميش ويؤسس لوطن حر خير ديمقراطي، كما نُهنئ كل المقاومون الأشاوس عبر لجان المقاومة على إمتداد السودان على هذا الإنجاز التاريخي للميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب، ليصبح هذا الميثاق المدخل السليم لوحدة القوى الثورية عبر وحدة حقيقية برامجية تُلبي تطلعات وآمال الشعب المعلم في تحقيق أهداف ومهام ومبادئ ثورة ديسمبر المجيدة، بالإضافة الي إنه حجر الزاوية لتحقيق آحلام وتطلعات الشهداء في تأسيس دولة العدالة والقانون والمؤسسات.

    والسلطة سلطة شعب.

    تجمع الزراعيين السودانيين
    مكتب الإعلام والإتصال
    6 أكتوبر 2022م

    #الميثاق_الثوري_لتأسيس_سلطة_الشعب. #مواكب_اكتوبر_الأخضر.
    #الحرية_حق_وليست_منحة.
    #الثورة_ثورة_شعب_والسلطة_سلطة_شعب_والعسكر_للثكنات_والجنجويد_ينحل.
    #العافية_التامة_للجرحي_والمصابين.



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