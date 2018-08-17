بيان حول إحتجاز ومصادرة جواز سفر الأستاذ محمد عبد الله الدومة رئيس هيئة محامي دارفورنائب رئيس حزب

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17-08-2018, 04:21 PM

هيئة محامي دارفور
<aهيئة محامي دارفور
تاريخ التسجيل: 08-03-2014
مجموع المشاركات: 136

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بيان حول إحتجاز ومصادرة جواز سفر الأستاذ محمد عبد الله الدومة رئيس هيئة محامي دارفورنائب رئيس حزب

    04:21 PM August, 17 2018

    سودانيز اون لاين
    هيئة محامي دارفور-
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    صباح اليوم الجمعة الموافق 17/اغسطس /2018 وعند عودته للبلاد بمطار الخرطوم بعد ان شارك مع الأمين العام للهيئة في حفل تسلم سكرتير العلاقات الخارجية لهيئة محامي دارفور لجائزة رابطة المحامين الأمريكيين بشيكاغو 2018 تم بمطار الخرطوم إحتجاز الأستاذ / محمد عبد الله الدومة رئيس هيئة محامي دارفور نائب رئيس حزب الأمة القومي بواسطة جهاز الأمن بمطار الخرطوم لفترة من الوقت كما وتمت مصادرة جواز سفره ليتكرر مسلسل إحتجازه ومصادرة جواز سفره في حله وترحاله وكان آخره في الثامن من مارس 2018 وبتوجيهات عليا منع من السفر إلي القاهرة لغرض مواصلة تلقي العلاج وتمت مصادرة جواز سفره بمطار الخرطوم .
    إزاء ما تقدم ستباشر الهيئة مقاضاة جهاز الأمن من جراء هذ العبث والإستهتار بالحقوق المكفولة بموجب الدستور والقانون.

    هيئة محامي دارفور
    الجمعة 17/8/2018
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