بيان جماهيري من تحالف الديمُقراطيين السُودانيين

إلي جماهير شعبنا.. تحية ثورية .. لايزال الإنقلاب موجوداً والقتللة "يتجولون" في القصر.. عهدنا مع أرواح الشهداء أن لاتراجع عن طريق الثورة حتي تستقيم الأمور في بلادنا ونصل للتغيير الذي من أجله قُدمت كل هذه التضحيات .. ندعوا كل الشعب السُوداني لمواصلة التصعيد الثوري والتظاهر السلمي ضد إنقلاب وحُكم "القتلة" و الكيزان و عساكرهم ومليشياتهم والخروج في مواكب ومليونيات ٢٥ أُكتوبر في كل مُدن وقري السُودان.. #يسقط حُكم العسكر.. #لا للتسوية #لا مساومة ولا شرعية ولا شراكة الثورة مُستمرة والنصر لشعبنا والحرية
تحالف الديمُقراطيين السُودانيين ٢٤ أُكتوبر ٢٠٢٢
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