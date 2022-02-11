بيان جماهيري من تحالف الديمُقراطيين السُودانيين

شهداء الثورة السودانية من ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ يوم انقلاب البرهان
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11-02-2022, 01:12 PM

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بيان جماهيري من تحالف الديمُقراطيين السُودانيين

    01:12 PM November, 02 2022

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    الشارع ثورة حياة أو موت
    الشارع منفذ للأحلام
    والشارع فاصل للأيام
    الشارع مبدأ للإنسان
    الشارع رمزاً للحرية

    إلي كُل جماهير الشعب السُوداني العظيمة .. تحية ثورية ..
    واصل شعبنا في مواكب ومليونية ٣٠ أُكتوبر و علي إمتداد الوطن صموده العظيم في مُقابل كُل محاولات قمعه و إسكاته وإجهاض ثورته ومشروعه الكبير نحو التغيير الحقيقي في السُودان .. واصل الثوار و شباب الثورة ولجان المقاومة و كل المؤمنين بالحرية والديمُقراطية وأهداف الثورة تعبيرهم السلمي ورفضهم للإنقلاب والإنقلابيين وأي محاولة للجلوس مع القتلة والعسكر وعقد أي إتفاق معهم يجعلهم في المشهد والسُلطة .. كما رفضوا إعادة "الكيزان" والفلول عبر التسوية مع الإنقلابيين ..
    أوصل شعبنا صوته للجميع في الداخل والخارج وظهر عملاقاً كما عهدناه لا يأبه للقتلة ومن خلفهم..
    نتابع ونرصد في تحالف الديمُقراطيين السُودانيين المُحاولات اليائيسة لتنظيم المؤتمر الوطني المحلول وكوادره ومنسوبيه وجماعات أهل الإسلام السياسي والكيزان وتجار الدين للعودة مُجدداً وإرجاع عجلة التاريخ للوراء بعد أن لفظهم شعبنا ورفضهم ولايزال عند موقفه منهم مابعد الثورة بعدإقتلاع نظامهم و مواجهة تنظيمهم بكل لافاتاته ومشوهيه ..
    إننا في تحالف الديمُقراطيين السُودانيين سنستمر مع شعبنا في مواجهة الإنقلاب وخط المقاومة والتصعيد الثوري ضد القتلة والإنقلابيين والعسكر والكيزان وحلفاؤهم لإسقاط الإنقلاب وتحقيق أهداف الثورة و التغيير .. نقف خلف كُل لجان المقاومة وشباب الثورة علي إمتداد الوطن وفي كُل المُدن و القُري في كل المواكب المُعلنة وغير المُعلنة للتظاهر السلمي وصولاً للعصيان والإضراب السياسي العام مع كل القوي المدنية والثورية والمهنية والنقابية المؤمنة بأهداف الثورة والتغيير...
    #التصعيد مُستمر
    #الثورة مُستمرة
    #النصر لشعبنا والحرية
    تحالف الديمُقراطيين السُودانيين
    2 نوفمبر 2022




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