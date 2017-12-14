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بيانات سودانيزاونلاين

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بيان توضيح واستنكار من رابطة جبال النوبة العالمية / فرعية نيويورك حول الجمعية العمومية للرابطة بامر

04:27 AM December, 13 2017 سودانيز اون لاين

بيانات سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة

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السادة رؤساء الفرعيات

السادة والسيدات أعضاء الرابطة بامريكا

لقد تابعتم في وسائط التواصل الاجتماعي نبأ مفاده أنعقاد ما يسمى بالجمعية العمومية لرابطة جبال النوبة العالمية بالولايات المتحدة الامريكية, وأنتخاب اللجنة المركزية وتعديل بعض مواد النظام الاساسي للرابطة(الدستور).

الاخوة والاخوات أبناء جبال النوبة نود أن نوضح اليكم بان رابطة جبال النوبة العالمية هي أحد مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بقضايا جبال النوبة والتي تم تاسيسها بامريكا في ديسمبر 2001م,ولها دستورها الذي يحكمها ويحدد شرعية عمل كل الاجسام التي تنضوي تحتها, ويحدد أهدافها وشروط عضويتها, وكذلك الهيكل التنظيمي العام الذي تمثل الجمعية العمومية المركزية أعلى سلطة تشرعية فيه حسب نص الدستور في المادة الخامسة/ الفقرة (أ)

(1) الجمعية العمومية المركزية:

1- تتكون الجمعية العمومية المركزية للرابطة من جميع الاعضاء المسجلين لدى الولايات والمستوفين لشروط العضوية.

2- تجتمع الجمعية العمومية المركزية في مؤتمر عام كل سنتين أو بقرار من اللجنة التنفيذية المركزية العليا عند الضرورة أو بناءا على رغبة ما لا يقل عن ثلثي أعضاء الجمعية العمومية المركزية.

3- تكون الجمعية العمومية المركزية السلطة العليا للرابطة وتكون قراراتها بالاغلبية المطلقة.

4- تجيز الجمعية العمومية المركزية الدستور واي تعديلات فيه بعد توصية من اللجنة التنفيذية المركزية بالاغلبية المطلقة.

5- يحق للجمعية العمومية المركزية سحب الثقة من اللجنة التنفيذية المركزية (العليا) في حال الاخلال ببند من بنود الدستور وذلك باغلبية ثلثي الاعضاء.

6- يكون أجنماع الجمعية العمومية المركزية قانونيا بحضور 50% + 1 (51%) من مجموع الاعضاء الفاعلين، في حالة عدم أكتمال النصاب القانوني يدعى لاجتماع أخر، وفي حالة عدم أكتمال النصاب للمرة الثانية تتخذ اللجنة المركزية(العليا) ما تراه مناسبا.

7- تختار الجمعية العمومية المركزية اللجنة التنفيذية المركزية بالانتخاب المباشر أو السري.

8- يحق للجمعية العمومية أقالة أي عضو بموافقة ثلثي الاعضاء الفاعلين مع توضيح الاسباب.

الاعضاء الكرام بعد المقدمة الطويلة ومن موقع المسؤليةالوطنية وشرف الكلمة وتقاسم الواجبات التي تمليها علينا ضمائرنا نود ان نوضح لكم الاتي:

1- أجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد بتاريخ 14 أكتوبر2017م بولاية تنسي مدينة منفيس كانت الدعوة له بطريقة أنتقائية وسط عضوية الرابطة الفاعلة، وقد تم أقصاء عدد كبير من الاعضاء الفاعلين،وفرعيات باكملها لم تقدم لها دعوان مطلقا، ونؤكد لكم بان فرعية نيويورك لم تصلها أي دعوة من الجهة المنظمة للمؤتمر، وفوجئنا به عبر وسائط التواصل الاجتماعي.

2- حسب المعلومات التي توفرت لدينا بان الاعضاء الذين حضروا المؤتمر يتراوح عددهم بين 45 الى 50 عضو وهذا العدد اقل من 10% من الاعضاء الفاعلين تقريبا ومعظم الحضور من الولاية والمدينة المستضيفة للمؤتمر، وهذا يعني بان النصاب القانوني لعقد االجمعية العمومية غير مكتمل أقل من 51% من مجموع الاعضاء الفاعلين، فلذا كان من المفترض ان تتم الدعوة لاجتماع أخر حسب نص دستور الرابطة في المادة الخامسة البند (أ) الفقرة (6).

3- تم خلال الاجتماع أنتخاب رئيس اللجنة المركذية والسكرتير المالي، وهذا يعد مخالفة للمادة الخامسة من دستور الرابطة : الهيكل العام للرابطة: البند (أ) الفقرة (7)، وكذلك مخالفة للبند (ب) اللجنة التنفيذية المركزية الفقرة (7) التي تنص على الاتي (7- تقوم اللجنة التنفيذية المركزية بانتخاب الرئيس ونائبه وملئ بقية الوظائف) والفقرة (8) التي تنص على الاتي:(8- لا يجوز أنتخاب الرئيس لاكثر من دورتين لضمان أستمرارية تجديد دماء الرابطة للمساعدة في خلق كادر قيادي للمستقبل.)

4- تم خلال الاجتماع أجراء تعديلات في بعض مواد الدستوردون عرض مشروع التعديلات للاعضاء مسبقا والاسباب التي تم بموجبها المطالبة او طرح مقترح التعديلات خاصة بان المواد التي تم تعديلها تمثل روح الدستور.

الاعضاء الكرام الكل يعلم بان مخالفة الدستور قد تمت في أخر اجتماع للجمعية العمومية بولاية أيوا التي تم فيها انتخاب الاخ محمد أسماعيل الاعيسر (كومي) رئيسا وذينب يوسف كوة سكرتيرا عاما وبعد ذلك قام الاخ محمد أسماعيل باختيار بقية أعضاء اللجنة التنفيذية بمزاجه في ظاهرة لم نشهدها أي مؤسسة عامة في القرن الواحد والعشرين وقد انتهى المطاف بهذه اللجنة الى أدارة ثنائية، وقد صمتنا لذلك تقديرا للظرف الاستثنائي الذي تمر به الرابطة أملين ان نلتقي في أجتماع الجمعية العمومية المركزية ونقيم عمل اللجنة المركزية ونصحح ما تم من مخالفات واخطاء، لكن الشي المؤسف أن يعيد التاريخ نفسه ويتكرر نفس المشهد بطريقة اسوء من الماضي.

وما تم لا يعدو حقيقة الا أن يكون تعبيرا عن تغلغل منطق الاكراه وسياسات الاقصاء ومصادرة حقوق الاخرين في التعبير الديمقراطي السلمي والحر عما يرونه ويعتقدونه.

هذا المسلك لا تقره أي تقاليد أو مثل سوية ومخالف لاعراق الخصومة الشريفة والتنافس الديمقراطي الحر, حيث الفكرة تحارب بالفكرة وكذلك المنطق لا يجابه الا بالمنطق ونحن نعيش في العالم الاول بلد ديمقراطي يحترم حقوق الافراد، فلما لا نتعلم من تجارب هذا الشعب العظيم في مؤسساتنا ونبتعد عن سياسة الكنكشة وحب السلطة لنكون نموزج يحتدى بنا عند اهلنا، فلا يعقل أن شخصا واحدا يتقلد منصب الرئاسة في الرابطة في اكثر من خمسة دورات واخر سكرتيرا ماليا منذ ألدورة الثانية للرابطة!

وبناء على ما ذكر اعلاه فاننا في رابطة جبال النوبة العالمية بامريكا /فرعية نيويورك نعتبر أجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد بتاريخ السبت الموافق 14 أكتوبر2017م بولاية تنسي مدينة مانفس أجتماعا باطل وغير دستوري وان اللجنة التنفيذية التي تم تشكيلها لجنة غير دستورية بموجب دستور رابطة جبال النوبة العالمية بالولايات المتحدة الامريكية وعليه فانها لاتمثل الرابطة بامريكا.

نناشد رؤساء الفرعيات وكل عضوية الرابطة والحادبين عى وحدة ابناء جبال النوبة بامريكا مراجعة ما تم في تنسي وتقيمه دستوريا ومن ثم أيجاد مخرج من هذا النفق أستنادا على النظام الاساسي للرابطة وقوانيين هذا البلد المنظم لهذا العمل الاجتماعي.

ومعا من اجل وحدة حقيقية للنوبة بامريكا



ماجد كباشي

رئيس رابطة جبال النوبة العالمية / فرعية نيويوك

التاريخ: ديسمبر 2017م





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