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بيان تضامن ومناصرة الصحفية مديحة عبد الله (رئيس تحرير صحيفة الميدان السابق)

14-12-2017, 05:42 PM

هيئة محامي دارفور
<aهيئة محامي دارفور
تاريخ التسجيل: 08-03-2014
مجموع المشاركات: 95

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بيان تضامن ومناصرة الصحفية مديحة عبد الله (رئيس تحرير صحيفة الميدان السابق)

    05:42 PM December, 14 2017

    سودانيز اون لاين
    هيئة محامي دارفور-
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    ظلت الصحفية والناشطة الحقوقية رئيس تحرير صحيفة الميدان السابق مديحة عبد الله تتعرض لحملة شعواء من الملاحقات والإستهداف الأمني لتعطيل نشاطها الصحفي وحراكها الحقوقي في التوعية بقضايا الحقوق والحريات , لم توقفها الإستدعاءات الأمنية والبلاغات الكيدية عن مواصلة رسالتها النبيلة بل زادتها عزيمة واصرارا في الكفاح المدني الديمقراطي وإذ تثمن الهيئة مواقفها في قضايا الحقوق والحريات تناشد المنظمات ونشطاء حقوق الإنسان بالتضامن معها ومناصرتها فيما تتعرض لها من كيد رخيص وتؤكد هيئة محامي دارفور إنضمامها لهيئة دفاعها وكل حملات مناصرتها وتشيد بما قدمتها طوال مسيرتها الصحفية ولا تزال في تعلية ثقافة الحقوق والتصدي لحملات التغول الأمني علي الحريات الصحفية والصحفيين ومناصرة المتأثرين/ت بإنتهاكات حقوق الإنسان .

    هيئة محامي دارفور
    14/12/2017
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