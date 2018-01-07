07-01-2018, 03:48 PM

بيانات سودانيزاونلاين

بيانات سودانيزاونلاين

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بيان تشكيل اللجنة التسييرية لرابطة جبال النوبه العالميه في الولايات المتحدة الامريكية

03:48 PM January, 07 2018 سودانيز اون لاين

بيانات سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة

مكتبتى

رابط مختصر بسم الله وباسم الوطن

٣١ ديسمبر ٢٠١٧م





الى جماهيرالنوبه في الولايات المتحدة الامريكية

الى اعضاء رابطة جبال النوبه العالميه في الولايات المتحدة الامريكية



اعضاء الرابطة وجماهير النوبه الشرفاء

لقد سبق ان تابعتم عملية الوحده التي تمت بين النوبه في امريكا في مؤتمر الصلح التاريخي الذي اقيم في صيف العام ٢٠١٣م في مدينة ديموي بولاية ايوا الذي حضره اكثر من ٨٠٠ نوباوي، ذلك الصلح الذي تفاءل به مجتمع النوبه في امريكا خيرا، والذي حسم وحلحل كل المشاكل التي لازمت رابطة جبال النوبه العالميه في الولايات المتحدة الامريكية منذ تاسيسها، لكن وللاسف الشديد كما تابعتم لم ينعم اعضاء الرابطة ومجتمع النوبه في امريكا بثمار هذا الصلح والوحدة التي تمت فيه بين النوبه بسبب تقويضها بواسطة بعض الاخوة الذين شذوا عن بقية اعضاء المجتمع النوبي في امريكا. بعد انتهاء اجتماع هذا الصلح باسبوعين قام هؤلاء الاخوة خلسة بتكوين لجنة تسييرية برئاسة الاخ ادريس الاحيمر قردود ليس لها اي علاقة بالتوصيات التي خرج بها مؤتمر الصلح متخطين بذلك اللجنة التي اعتمدها ٨٠٠ نوباوي الذين حضروا اجتماع الصلح والذين كانوا شهودا على النتائج والانجازات الكبيره التي خرج بها واضعين تلك الجماهير الغفيره التي حضرت المؤتمر في حيرة كبيرة لهذا التصرف الغريب الذي قامت به هذه المجموعه.



في يوليو ٢٠١٤م اقامت هذه اللجنه الغير شرعيه اجتماعا في ممفيس بولاية تنيسي ضم ٥٣ نوباوي عينت فيه لجنة تنفيذية مركزية برئاسة الاخ كومي الاعيسر الشيء الذي ادى الى اعادة الرابطة العالمية ومجتمع النوبه بامريكا الى مربع الفرقة والشتات الذي عاشوا فيه لعدة سنين. وفي ١٤ اكتوبر ٢٠١٧م اعيدت نفس المسرحيه التي كان ابطالها نفس الاشخاص، حيث عقدوا اجتماعا بنفس المجموعه في مدينة ممفيس بولاية تنيسي ضم اقل من ٣٠ شخص تم فيه تعديل فقرات الدستور لكي يكتسبوا الشرعية، اتوا فيه بالاخ كومي الاعيسر رئيسا للجنة التنفيذية المركزية لتصبح رابطة جبال النوبة العالمية في امريكا بهذه المسرحيات رهينة في ايدي اشخاص نسبة عددهم اقل من 1% من جملة اعضاء الرابطة العالميه في امريكا ناهيك عن عدد جمهور النوبه والقاعدة العريضة التي تم تقسيمها وتشتيتها بواسطة هذه المجموعه.



الشيء الجدير بالذكر هو ان اعضاء هذه المجموعة لا يحترمون اهلهم النوبه ولا يحترمون القرارات التي تاتي باصوات غالبية الاعضاء ولا يقبلون باي شخص كي يمثل في قيادة الرابطة العالمية بامريكا حتى لو اتى بانتخابات حره ونزيهه وبغالبية اصوات اعضاء الرابطة، وهم الذين تسببوا في كل المشاكل والشتات الحاصل حاليا في الرابطة العالمية ومجتمع جبال النوبه بامريكا. وللاسف الشديد هذه المجموعة تدعي انها تجد المساندة من قبل بعض القيادات في المناطق المحرره بجبال النوبه.



جماهيرنا الشرفاء

في ظل الشتات الذي احدثته هذه المجموعة للنوبة وانهيار الرابطة العالمية في امريكا وتوقف نشاطها الذي تسببوا فيه، كان لابد للنوبه ان يتداركوا خطورة الوضع الذي تمر به الرابطة العالمية ومجتمع النوبه في امريكا الذي ضاعت معه القضية. وبالفعل تدارك رؤساء فرعيات الرابطة العالمية في الولايات ما يحدث في الرابطة وتنادوا من اجل وقف العبث والفوضى التي ظلت تمارسها هذه المجموعه باسم رابطة جبال النوبه العالمية وباسم مجتمع النوبه في امريكا، ولقد تفاعلت معهم جماهير النوبه في الولايات وعقدوا سلسلة من الاجتماعات التشاورية التي نتج عنها انتخاب لجنة تسييرية لتتولى مهام ادارة الرابطة العالمية بامريكا وتسيير عملها لفترة مؤقته.

قام اعضاء الرابطة العالمية بامريكا ورؤساء فرعياتها في الولايات بحل اللجنه الغير شرعيه التي تم تكوينها في الاجتماع الذي عقد في مدينة ممفيس بولاية تنيسي بتاريخ ١٤ أكتوبر ٢٠١٧م التي يرأسها الاخ كومي الاعيسر.



تطلب اللجنة التسييرية من اعضاء هذه اللجنه المنحله وقف العمل الفردي والانضمام الى ركب العمل الجماعي الذي تقوده اللجنة التسييرية والذي يضم كل ابناء جبال النوبة بامريكا.



ستكون مهمة هذه اللجنة خلال فترتها التسييرية هو تمهيد الطريق للم شمل مجتمع النوبه في امريكا وتوحيده تحت شعار "لا للشتات لا للقبلية لا للشللية نعم للوحدة النوبية والتقدم." دعوة اعضاء الرابطة العالمية وجماهير النوبه بامريكا التي حرمت من المشاركه في نشاطات الرابطه لمؤتمر عام وجامع في فترة وجيزة من تاريخ تكوينها لمناقشة كل التحديات التي تواجه الرابطة وانتخاب لجنة تنفيذية مركزيه شرعية فعالة تشمل وتمثل كل النوبه في امريكا وتليق بحجمهم وكثافتهم. لذلك تدعو اللجنة التسييرية كل النوبة بامريكا للمشاركة الفعاله في كافة نشاطات الرابطة خلال فترتها التسييرية لتصحيح مسار الرابطة والنهوض بها.



ستقوم اللجنة التسييرية خلال فترتها المحدوده بتسهيل عملية الاستقطاب لعضوية الرابطة بتوزيع استمارات العضويه في كل الولايات، وترغيب الاعضاء ومجتمع النوبه للتقرب للرابطة واللجنة التسييرية.

وضع برنامج عمل متكامل للرابطة يشمل مجالات مختلفه ويمتد لعشرة سنوات او اكثر تقوم بتنفيذه اللجان التنفيذية المركزيه ولجان الولايات التي تدير الرابطة وفروعها.

مخاطبة الاصدقاء والمنظمات وتعيين مستشاريين من النوبه والاصدقاء ذوي الاختصاص في المجالات المختلفة التي يحتاج لها الانسان في جبال النوبه في الوقت الراهن وفي المستقبل وهي كالاتى: تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات العلمية والادارية، التعليم، الصحه، الزراعه والثروة الغابية، المياه الجوفيه والمطريه، الثروة الحيوانيه، الثروة المعدنية والتعدين، الطرق والجسور.



واخيرا تتقدم اللجنة التسييرية بالشكر اجزله لاعضاء الرابطة العالمية ومجتمع النوبه بامريكا لمنحها الثقه لتسيير عمل الرابطة الي حين انعقاد المؤتمر العام، كذلك تشكر اللجنه التسييريه اللجان التنفيذية المركزية التي خدمت النوبه في الدورات السابقه للرابطة العالمية بامريكا منذ تاسيسها. وهنا نخص بالشكر اعضاء الرابطة العالمية بفرعية ولاية نيويورك على مواقفهم الشجاعه الرافضه للفوضى التي انتهجتها تلك المجموعه في عمل الرابطه والتي تجلت في بيان فرعيتهم المفصل الذي كشف مزيدا من المعلومات الخطيره بخصوص انتهاك هذه المجموعه لدستور الرابطه.



اعضاء اللجنة التسييرية:

١/ عبدالكريم عباس ، رئيسا

٢/ ماجد كباشي ، نائبا للرئيس

٣/ حسن كودي ، سكرتيرا عاما

٤/ عبود مقدم ، نائبا للسكرتير العام

٥/ شريف حموده دبيب ، سكرتيرا ماليا

٦/ سمير بشير ، نائبا للسكرتير المالي

٧/ خميس بيين ، سكرتيرا للاعلام

٨/ عصام نيكولا ، نائبا لسكرتير الاعلام

٩/ سميره دليل ، سكرتيرة شؤن المراة والطفل

١٠/ ابوطالب ترنا ، سكرتيرا الشباب والطلاب

١١/ معتز حربه ، نائبا لسكرتير الشباب والطلاب

١٢/ سلطان أندراوس ألماني ، عضوا

١٣/ التوم جبر ، عضوا

١٤/ عبدالرحمن خليفة ، عضوا

١٥/ ابراهيم كوكو ، عضوا

١٦/ حسين تامون ، عضوا

١٧/ عبدالباقي كوليا ، عضوا

١٨/ جبرالدار حسن ، عضوا

١٩/ عثمان تامون ، عضوا

٢٠/ علب الدود كوه ، عضوا

٢١/ محمد عيسى كوه ، عضوا

٢٢/ على الله ضيين ، عضوا

٢٣/ احمد فضل المولى ، عضوا

٢٤/ الضو جبلدو، عضوا

٢٥/ اكيلا شوكاي ، عضوا



خميس عباس بيين

السكرتير الاعلامي

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