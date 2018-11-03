بيان ترحيب تجمع قوى تحرير السودان



07:30 PM November, 03 2018 سودانيز اون لاين

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يرحب تجمع قوي تحرير السودان بموقف لجنة المراقبة الدولية التابعة للامم المتحدة بموقفها الداعم لضحايا الابادة في دارفور وذلك لمطالبتها من الحكومة السودانية يوم الخميس ٢٠١٨/١١/١

-بمقاضاة قوات الامن (الدعم السريع) لارتكاب الجرائم في دارفور بين عامي ٢٠١٤-٢٠١٦

-والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية مما يعني تقديم رأس المجرمين عمر البشير للعدالة لانصاف ضحايا الابادة الجماعية والتطهير الإرقي في الاقليم .



وايضآ نشيد بوقف لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة في هذا المضمار .



مثل هذه المواقف المسئولة من مؤسسات الامم المتحدة لها صدي طيبه في نفوس بقايا الضحايا المظلومين وترسل اشارات صارمة للمجرمين الذين يخططون لارتكاب مذيد من الاجرام في حق الشعب السوداني ، كما تعزز شعبية وشرعية الامم المتحدة ومؤسساتها في العالم .



نناشد كل التنظيمات التي لها علاقة بقضايا الضحايا ان تشيد بهذا الموقف المسئول .





صلاح الولي

أمين الاعلام الناطق الرسمي

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