بيان ترحيب تجمع قوى تحرير السودان

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03-11-2018, 06:30 PM

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بيان ترحيب تجمع قوى تحرير السودان

    07:30 PM November, 03 2018

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    يرحب تجمع قوي تحرير السودان بموقف لجنة المراقبة الدولية التابعة للامم المتحدة بموقفها الداعم لضحايا الابادة في دارفور وذلك لمطالبتها من الحكومة السودانية يوم الخميس ٢٠١٨/١١/١
    -بمقاضاة قوات الامن (الدعم السريع) لارتكاب الجرائم في دارفور بين عامي ٢٠١٤-٢٠١٦
    -والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية مما يعني تقديم رأس المجرمين عمر البشير للعدالة لانصاف ضحايا الابادة الجماعية والتطهير الإرقي في الاقليم .

    وايضآ نشيد بوقف لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة في هذا المضمار .

    مثل هذه المواقف المسئولة من مؤسسات الامم المتحدة لها صدي طيبه في نفوس بقايا الضحايا المظلومين وترسل اشارات صارمة للمجرمين الذين يخططون لارتكاب مذيد من الاجرام في حق الشعب السوداني ، كما تعزز شعبية وشرعية الامم المتحدة ومؤسساتها في العالم .

    نناشد كل التنظيمات التي لها علاقة بقضايا الضحايا ان تشيد بهذا الموقف المسئول .


    صلاح الولي
    أمين الاعلام الناطق الرسمي
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