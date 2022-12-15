بيان تجمع الأكاديميين والباحثين والخبراء السودانيين حول الاتفاق الإطاري

التحية للشعب السوداني العظيم والمجد والخلود لشهدائنا الابرار. يتابع تجمع الأكاديميين والباحثين والخبراء السودانيين عن كثب وباهتمام بالغ ما يحدث في السودان من أزمة سياسية كارثية متصاعدة أدخلت البلاد في نفق مظلم وأفق مسدود وضيقت على المواطن الأرض بما رحبت وزادت المعاناة يوم بعد يوم وتنكب البعض مسار الثورة والانتقال الديمقراطي والحكم المدني الرشيد لهذه الاسباب قدّم التجمع كجهة استشارية وطنية مستقلة للأطراف السياسية والمدنية والعسكرية ولجان المقاومة خارطة طريق للانتقال الديمقراطي والتي تتضمن انهاء الانقلاب وبداية التخطيط لقيام دولة مدنية كاملة. وقد استجاب مشروع الاتفاق السياسي الإطاري لبعض المطالب الأساسية لقوى الثورة وفتح الطريق أمام الثوار بمختلف توجهاتهم للاتفاق على الثوابت الوطنية التي تجمعهم لوضع الخطوة الأولى لاستعادة مسار الانتقال الديمقراطي إذا التزم الجميع بما تم التعهد والالتزام به أمام السودانيين والعالم أجمع ونناشد الجميع التحلي بالروح الوطنية بعيدا عن المناكفات السياسية والحزبية والشخصية الضيقة. يشتمل الاتفاق على بعض الإيجابيات المهمة مثل: تحقيق "المدنية الكاملة دون محاصصات" من خلال انسحاب الجيش من السياسة، وإزالة تمكين نظام ال 30 من يونيو 1989 وتفكيك مفاصله، وترسيخ مبدأ العدالة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، قومية ومهنية واحترافية كل القوات النظامية وعدم ممارستها لأية أعمال استثمارية أو تجارية باستثناء الصناعات المتعلقة بالتصنيع الحربي، وجهاز الأمن والمخابرات يختاره رئيس الوزراء هو جهاز مختص بالاستخبارات والمعلومات وليس سلطة اعتقال؛ ودمج الدعم السريع وحركات الكفاح المسلح في الجيش. تطابق مشروع الاتفاق السياسي الإطاري مع خارطة الطريق للانتقال الديمقراطي التي قدمها تجمع الأكاديميين والباحثين والخبراء السودانيين خلال أكتوبر الماضي في الكثير من بنوده، ولكن هنالك بعض النقاط الأساسية والجوهرية التي قد تعصف بالاتفاق. ومن هذه النقاط ما يلي: .1نرى ضرورة استبدال عبارة ((كفاءات وطنية)) بعبارة ((كفاءات مستقلة ملتزمة بأهداف ثورة ديسمبر المجيدة)) تجنباً للمزيد من الخلافات في هذا الوقت الحرج. .2 نفضّل أن يكون هنالك ((رئيس مدني واحد مستقل)) مثلما قدمنا في خارطة الطريق للتجمع بدلا عن مجلس سيادي في مشروع الاتفاق السياسي الإطاري. يؤيد تجمع الأكاديميين والباحثين والخبراء السودانيين مبدئياً مشروع الاتفاق السياسي الإطاري ويعلن استعداده لتقديم الاستشارات المبنية على البحث العلمي لتطوير الاتفاق ودعم عملية التحول الى دولة مدنية ديمقراطية حيث إن لدى التجمع الرؤية والمنهج والآليات التي يمكن أن يتم بها تطوير وتنفيذ هذا المشروع. ونؤكد للشعب السوداني دعمنا الكامل والقوي لخياراته وتطلعاته وتحقيق أهداف ثورته العظيمة.
اللجنة الإعلامية لتجمع الأكاديميين والباحثين والخبراء السودانيين التاريخ 15/12/2022
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