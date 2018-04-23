بيان القوي السودانية للتغيير الرافد الطلابي لحركة العدل والمساواة السودانية مركزية شمال كردفان

04:43 AM April, 22 2018 سودانيز اون لاين

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القوى السودانية للتغيير

الرافد الطلابي لحركة العدل والمساواة

J E M

مركزية شمال كردفان



بيان مهم



جماهير الحركة الطلابية:-

تتابعون ما حدث وما يحدث داخل الدولة السودانية من تردي في كافة الأصعدة الإنسانية وتدهور مريع للاقتصاد من ارتفاع الأسعار وانعدام الوقود و غيرها ، وانتهاكات بحق الانسان ليس اخيراً بما حدث في جبل مرة من حرق القري و تشريد ما تبقي من أبناء الوطن، وما حدث في الجريف، واستهداف للحركة الطلابية بشتي الصور من اعتقالات و اغتيالات وتوجيه تهم باطلة ضدهم .

هذا الوضع المأزوم الذي يعيشه الشعب السوداني نتاج ما أوصلتنا اليه سياسات الحركة الاسلامية وشركائها وحلفائها ...

الطلاب الأماجد :-

ظلت مؤسسة القوي السودانية للتغيير واحدة من المنظومات التي تقدم نضالاتها وتضحياتها في مواجهة مليشيات المؤتمر الوطني والتي تغتال في الطلاب وفي إرادتهم وفصل تعسفي بالتواطؤ مع ادارات الجامعات المختلفة ..

إلا إننا في القوى السودانية للتغيير ظللنا وسنظل في مواجهة الطغاة حتي تحقيق إرادة و تطلعات الشعب السوداني.

الطلاب الشرفاء :-

نتابع كالعادة السيناريوهات المعدة من قبل نظام المؤتمر الوطني فيما يسمي انتخابات إتحاد طلاب جامعة كردفان والتي تم تكييف الدستور و تهيئة المناخ لفوز طلاب المؤتمر الوطني في واقع تنعدم فيه أبسط مقومات النزاهة والشفافية .

ولجوء بعض التنظيمات الي بناء جسم طلابي لا يعبر عن وحِدة ،وقوة الوحدة الطلابية المتمثلة في كل التنظيمات الشريفة و الطلاب الغير منتمين سياسياً . وعدم إقامة مؤتمر عام للوحدة الطلابية طوال الخمسة أعوام الماضية حتي يومنا هذا كي يتسني مناقشة كل إخفاقات وأخطاء الوحدة الطلابية وتداركها ، ومناقشة الدستور واللائحة الداخلية كي يتكيف مع الواقع ...

بناءاً علي ذلك نؤكد الآتي :

1/ ضرورة وجود جسم طلابي يجمع كل الطلاب والتنظيمات السياسية لخوض انتخابات جدية .

2/ لم يتم تسليم القوى السودانية للتغيير أي خطاب أو دعوة من الوحدة الطلابية الحالية .

3/ عدم إعترافنا بأي جسم يمثل الوحدة الطلابية ما لم يشمل الطلاب وكل التنظيمات السياسية الشريفة .

4/ المقاطعة لما يجري من تمثيلية انتخابية من قبل صبية النظام ما لم يتم تهيئة و تكييف الظروف المناسبة لخوض الانتخابات .

5/ نحمل إدارة الجامعة كل المسؤولية في حالة حدوث اي عنف طلابي داخل الجامعة وعدم إستقرار اكاديمي .





إنها لثورة حتي النصر

إعلام J E M

مركزية شمال كردفان

بتاريخ 22 /أبريل/2018

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