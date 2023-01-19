بيان القضاة السابقون

الذكرى 38 لاستشهاد شهيد الفكر الأستاذ محمود محمد طه
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 01-19-2023, 06:53 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
01-19-2023, 05:38 PM

محمد الحسن محمد عثمان
<aمحمد الحسن محمد عثمان
تاريخ التسجيل: 10-26-2013
مجموع المشاركات: 545

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
بيان القضاة السابقون

    05:38 PM January, 19 2023

    سودانيز اون لاين
    محمد الحسن محمد عثمان-USA
    مكتبتى
    رابط مختصر



    *بسم الله الرحمن الرحيم*


    بهذا نحن تجمع القضاة السابقون ، نعلن إنضمامنا للإتفاق الإطارى المبدئى الموقع بين مكون قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزى) و المكون العسكرى ، وعلى أي بادرة وطنية تحقق وحدة الوطن وتماسكه والحفاظ على التراث والتراب.

    بعد سبعة وستون عاماً من الإستقلال ، ظللنا في دائرة تدور رحاها بين إنتفاضة ثم فترة انتقالية وفترة ديمقراطية تأسيسية قصيرة المدى ، ثم إنقلاب عسكري شمولي مدمر يستمر ردحاً من الزمن ثم انتفاضة اخري وهكذا......! مما أدى إلى ضعف الدولة وهياكلها الأساسية، ولم نلتحق بركب الأمم الحديثة ، فى عدم وجود دستور دائم و رؤية وطنية صادقة ، حيث لا زالت قضايا مثل الهوية وتوزيع السلطة والثروة تمثل هوة عميقة تهدد وحدة هذا الوطن .

    في كل هذه الفترات ظل القضاة السابقون والوطنيون ، الدعامة الثابتة ضد كل مغتصب للسلطة مخالفا للدستور القائم . وقد سجل التاريخ كل هذه المواقف الوطنية للقضاة .

    لذا فقد تحتم علينا أن نقف مع كل المبادرات التي تهدف إلى تحقيق هذه القيم السامية وتحقيق الأسس الثابتة لفترة إنتقالية تأسيسية، لوضع هذه الأسس النبيلة ، والإستفادة من التجارب السابقة من أخطاء ، ومعالجة كافة جذور الأزمة السودانية منذ الإستقلال ، لتأسيس دولة مدنية بالتراضى والتوافق بين كل القوى الوطنية الحادبة على مصلحة الوطن ، والإسراع بالخطى نحو النماء والإزدهار والتطور والتحول الديمقراطى الدائم ، إستشراقاً لرؤية وطنية نقية من كبوة الماضى.

    ندعم أيضا جيل ثورة ديسمبر المجيدة، مالكى المستقبل، الذين يشكلون رأس الرمح في تحقيق الأحلام المستقبلية والتي قدمت فيها الأرواح من شهداءنا بدماء طاهرة سقت تراب الوطن...هؤلاء هم الذين عاهدناهم بمواصلة دروب الحرية والسلام والعدالة ، وصولاً للدولة السودانية الحديثة.

    إن الاهتمام الدولي والاقليمي لهذه المبادرة المتمثلة فى الإتفاق الإطارى ، دون شك سوف يكون سانحة تاريخية ، تتوجب علينا إدارتها بالطريقة المثلى ، وصولاً للإستقرار والنماء والتنمية لوطننا الشامخ.

    لقد تلمس القضاة السابقون في هذا الإتفاق الإطارى ، مجموعة من القضايا الوطنية التي تتوجب علينا جميعاً دعمها والنأى عن الفرقة والشتات ، نسبة لحالة الإنسداد السياسى والتشظى.

    لذا فقد كانت هذه الموافقة للإتفاق الإطارى بناءاً على أسس وطنية خالصة ، وندعو شرائح المجتمع السودانى لدعمها لجنى ثمارها تطلعا للمستقبل بما يحفظ كيان الأجيال القادمة التي سوف تحمل على عاتقها بناء الوطن .

    في الختام ، لا يسعنا إلا أن نبادر بخالص تمنياتنا للكيانين المدنى والعسكرى بالتوفيق والنجاح في إكمال هذا السفر الوطنى ، تحقيقاً لتمنيات وآمال وتطلعات شعبنا السودانى الأبـــــــى .

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
    عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق January, 16 2023
  • ازمة خبز جديدة في الخرطوم
  • حزب الامة القومي : عودة حمدوك لرئاسة الحكومة متوقعة
  • (100) مهاجر سوداني يواجهون الموت في غابات بلاروسيا


عناوين المواضيع المنبر العام بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق January,16 2023
  • كتب الصحافي الإسلامي عبد الماجد عبدالحميد- عن سرقة أموال العسكريين العاملين باليمن
  • “مقاومة الخرطوم” تدعو إلى موكب “ضاقت خلاص” لإسقاط الانقلاب
  • وفاة الصحفي والشاعر النعمان على الله صاحب أغنية “ما قادر أبوح”
  • البروفسير "عبد الله الطيب" يرثي الأستاذ "محمود محمد طه"
  • شلل تام للحركة في الخرطوم
  • إسرائيل تسمح بكشف هوية “ما عوز” مهندس التطبيع مع السودان
  • عناوين الصحف الصادره اليوم الاثنين 16 يناير 2023 م
  • السودان بعيون الذين استعمروه الانجليز
  • (رسالة عاجلة) من الشمالية وحمولـة الشاحنـات المصـريــة (صوت / فيديـو)
  • الترفيه عن الجيش السودانى

    عناوين المقالات بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق January, 16 2023
  • أشباه الفلول ..! كتبه هيثم الفضل
  • أيهذا الشاكي وما بك داء … كن جميلًا ترى الوجود جميلا! إيليا أبو ماضي كتبه د. محمد بدوي مصطفى
  • إنهم يمارسون فينا الاستعمار والعبودية كتبه حسين إبراهيم علي جادين
  • جائزة الشيخ حمد للترجمة ولمن حيازتها تزامنا ومؤتمر المثاقفة كتبه عواطف عبداللطيف
  • حاجة فيك تقطع نفس خيل القصائد يا مصطفي كتبه صلاح الباشا
  • الجيش ضكر، ولا إنتاية، و البرهان حسم الحكاية.. كتبه خليل محمد سليمان
  • بطولة كأس الخليج (25) في البصرة ؛ الدروس والعبر كتبه د.محمد الموسوي
  • عن تفكيك الجيش كتبه أمل الكردفاني
  • وِرْدُ الجَبَّارِين كتبه أمل الكردفاني
  • العمل الجبري، والزواج القسري صناعة الرق الحديث كتبه حسن العاصي
  • قبل أن ينهار على رؤوسنا كتبه نورالدين مدني
  • البرهان عقيدة الاستهبال واللف والدوران وتجاهل سيطرة الاسلاميين علي الجيش السوداني
  • يا التلفزيون يا !!! كتبه الأمين مصطفى























    •                   


    [رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

    تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
    at FaceBook




    احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
    اراء حرة و مقالات
    Latest Posts in English Forum
    Articles and Views
    اخر المواضيع فى المنبر العام
    News and Press Releases
    اخبار و بيانات



    فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
    الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
    لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
    About Us
    Contact Us
    About Sudanese Online
    		 اخبار و بيانات
    اراء حرة و مقالات
    صور سودانيزاونلاين
    فيديوهات سودانيزاونلاين
    ويكيبيديا سودانيز اون لاين
    منتديات سودانيزاونلاين     		News and Press Releases
    Articles and Views
    SudaneseOnline Images
    Sudanese Online Videos
    Sudanese Online Wikipedia
    Sudanese Online Forums
    If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

    © 2014 SudaneseOnline.com

    Software Version 1.3.0 © 2N-com.de