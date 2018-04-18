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بيان الصادر من البعثات الاوربية حول زيارة السفراء الى منطقة أبيي

18-04-2018, 11:10 PM

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بيان الصادر من البعثات الاوربية حول زيارة السفراء الى منطقة أبيي

    11:10 PM April, 18 2018

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    بيانات سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة
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    قام السفراء وممثلو بعثات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا والسويد والنرويج والمبعوث الخاص للنرويج إلى السودان وجنوب السودان بزيارة إلى منطقة أبيي أستغرقت يومين.

    كان الهدف من الزيارة هو الاطلاع عن قرب على الاوضاع السياسية والأمنية والتنموية والإنسانية على الأرض.

    خلال الزيارة عقد الدبلوماسيون الأوروبيون اجتماعات مع زعماء قبائل دينكا نقوك والميسيرية ، وممثلين عن قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (UNISFA) ، وآلية الأمم المتحدة لمراقبة الحدود المشتركة (JBVMM) وغيرها من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الموجودة في ابيي.

    أثناء إقامتهم ، زار الدبلوماسيون الأوروبيون عدد من المناطق ومنها سوق اميت بالاضافة الى المشروعات المتعلقة بالصحة وتمكين المرأة.

    وأعرب الوفد الأوروبي عن قلقه إزاء حالة السكان في أبيي. واتفق الدبلوماسيون الأوروبيون على أن هناك حاجة إلى تحسين الخدمات ألاساسية خاصة في مجالات المياه والتعليم والصحة وسيادة القانون.
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