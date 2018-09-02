بيان الحزب الجمهوري / عطبرة

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ *_الحرية لنا ولسوانا_* ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
التاريخ : 2018/9/2م. __________________
بيان رقم (8)
*من عمل على وأد الحزب الجمهوري ؟!* *(2)* ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
_إلى جماهير شعبنا العظيم عامة ،_ _وإلى قاعدة الأعضاء بالحزب الجمهوري على وجه الخصوص :_
كلنا تابعنا المقال الذي نشره عضو الحزب الجمهوري ، عمر البدري ، بصحيفة (الجريدة) ، بتاريخ 2018/8/16 الماضي ، الذي توجه فيه بأسئلة مشروعة ، للسيد عصام خضر ، نائب الأمين العام للحزب ، تتعلق باجتماعه وآخرين من قيادات الحزب ، مع بعض غلاة الإسلاميين .. وتتعلق ، أيضا ، بعلاقة صداقة تجمع بين عصام خضر ، وبين الكودة ، الكادر الإسلامي المعروف .. ثم تابعنا ، كذلك ، البيان الصادر من الحزب الجمهوري _ عطبرة ، بتاريخ 2018/8/26م. ، حيث لفتنا الانتباه فيه إلى أن هناك اتجاها برز ، داخل الحزب ، يهدف إلى إزالة نص مرجعية الحزب ، من صلب الدستور .. وهو النص الذي يقول صراحة أن مرجعية الحزب الجمهوري تتكون من مؤلفات ، وأقوال ، ومواقف الأستاذ الشهيد : محمود محمد طه .
ورغم خطورة هذه الاتهامات ، ورغم فرط حساسيتها ، فإن قادة الحزب لم يتفاعلوا معها بما تستحقه من اهتمام ، أو على الأقل ، بما يؤكد احترام قيادات الحزب لقاعدة عضويته ، بل لكل مجموع الشعب السوداني .. فالحزب الجمهوري ليس ملكا لأي فرد مهما علا شأنه ، لا . . ولا حتى الأستاذة : أسماء محمود ، الأمين العام .. الحزب أمره يهم كل أعضائه ، ومن قبلهم يهم الشعب السوداني بأسره ..
لكن الأستاذة أسماء ، بدلا من أن تواجه الأمر بالمسؤولية والاهتمام اللازمين ، آثرت أن توجه حديثها ، وردودها ، في أضيق نطاق ممكن ؛ داخل قروب واتساب باسم (النشاط) ، لا يتعدى عدد المشاركين فية بضعة وسبعين فردا من مجموع أعضاء الحزب البالغ 681 عضوا !!
ومع ذلك ، فقد اتسمت أحاديثها ، في داخل هذا القروب ، بالتناقض ، والتهرب ، ومحاولات التضليل الواضحة .. ونحن ، في هذا البيان ، نسوق للرأي العام ، نماذج قليلة مما قالت ، ولنحكم عليها ، فقط ، بنصوص أقوالها الموثقة لدينا :
1_ الأستاذة كانت قد بررت إجتماعها ونائبها مع الإسلاميين ، في منزل غازي صلاح الدين ، بأنه قد كان مجرد مشاركة في (منتدى) للحوار ، وقد فرضت بعض الاعتبارات الأمنية أن يقام في منزل غازي صلاح الدين ، بدلا من أن يقام في مكان عام .. لكن ، تعالوا نطالع حديث الأستاذة ، في معرض ردها على استفسار من العضو عيسى إبراهيم ، عن حقيقة اعتذار الأمين السياسي ، البروف حيدر الصافي ، عن حضور (المنتدى) المزعوم :
*(توالت الاجتماعات ، طلب الكودة من الأخ عصام مواصلة الاجتماعات معهم ، وقد طلبت من الأخ حيدر أن يواصلوا فاعتذر) !!*
هذا نص حديث الأستاذة أسماء ... هي ، إذن ، (اجتماعات توالت) بطلب من الكودة ، وبمباركة منها ، وليس مجرد (منتدى للحوار) كما سبق وذكرت !!
وثظل الأسئلة عالقة :
_من فوضهم لهذه الاجتماعات ؟_ _وما مخرجات هذه الاجتماعات ؟_ _ولماذا لا يعلم عنها الأعضاء شيئا (بما في ذلك أعضاء المكتب التنفيذي) برغم مرور حوالي سبعة أشهر عليها ؟_
2_ والأستاذة تنفي الحديث عن الاتجاه لإزالة المرجعية من الدستور ، وتؤكد في كل مرة ، أن ما تم من حوار حول الدستور ، لم يكن سوى (عصف ذهني) بين الأعضاء .. لكن هاكم هذا النص من مداخلة الأستاذة نفسها أثناء الحوار يوم 26 يوليو الماضي :
*(اعتقد اقتراح أحمد ممتاز ، وفعلا تذكرت _الاتفاق_ على أن تصاحب المذكرة التفسيرية الدستور ، وهي _تغني عن ذكر المرجعية_)*
اعتقد أنه ليس هناك أوضح من حديث الأستاذة :
_فقد كان هناك *(اتفاق)* سابق إذن .._ _وهذا الاتفاق يقضي أن تكون هناك *(مذكرة تفسيرية)* .. تصاحب الدستور *(وتغني عن ذكر المرجعية)* في الدستور !!_
هذا قليل من كثير بين أيدينا ، من أقوال الأستاذة المليئة بالتناقض ، ومحاولة تغبيش الحقائق .. ولدينا المزيد الذي سوف نكشف عنه في حينه ، فنحن لن نترك شيئا إلا وكشفنا عنه تحت ضوء الشمس ، إعمالا لمبدأ الشفافية ، واحتراما لأعضاء الحزب بتمليكهم كامل الحقائق .. فانتظروا ، إنا منتظرون !!
3_ أما الأخ عصام خضر ، فأمره عجب !! فالرجل آثر الصمت التام ، ولم يتكلف الرد بأي وسيلة ، لكن بعض (أصدقائه) ، وبعض المقربين منه قد قاموا بالرد دفاعا عنه ، وليتهم لم يفعلوا !! ويهمنا هنا الرد المنشور في المواقع الإسفيرية بتاريخ 8/19 الماضي ، منسوبا إلى صديقه الكودة .. ونقرأ فيه وصفه لعلاقته مع نائب الأمين العام للحزب الجمهوري ، بأنها :
*(علاقة طفولة ، _{وزمالة مهنة}_ ، ولنا تاريخ قديم مشترك لا أعرف بدايته)*
وأنها : *(لا تزال مستمرة ، لم تنقطع ، ولا أظنها ستنقطع)*
وأنها : *(علاقة قديمة جدا ، بدأت قبل أن يلتزم الكودة مع الإخوان المسلمين ، وقبل أن يلتزم عصام مع الجمهوريين) !!*
ترى ،، هل يفهم السيد نائب الأمين العام للحزب الجمهوري مغزى هذا الحديث ؟!
إنه يعني ، ببساطة ، إن عصام قد كان صديقا للكودة منذ أن كان الكودة جزءا من انقلاب الإنقاذ ، وشريكا أصيلا في جرائم (التمكين) ، و (بيوت الأشباح) ، و (حرب وانفصال الجنوب) ... وكل جرائم الإنقاذ التي يحاول الكودة أن يتبرأ منها الآن ..
عصام كان صديقا للكودة عندما كان الكودة يكفر مجموعة الجمهوريين ، ويكفر الأستاذ الذي يدعي عصام أنه يفخر بأنه أحد تلاميذه .. بل إن التاريخ القريب يحدثنا عن تنكيله بالشاعر (عفيف إسماعيل) وذلك بسبب أن الشاعر عفيف قد احتفى بذكر اسم الأستاذ محمود ، بالذات ، في إحدى قصائده !! حدث ذلك حينما كان الكودة محافظا للحصاحيصا ..
هناك الكثير ، والكثير جدا بطرفنا مما يمكن أن يقال ، لكن لهذا البيان حدا يحسن ألا يتجاوزه ، غير أننا نجدد العهد ، بأن نكون حربا شعواء على كل من تحدثه نفسه بإحداث تشويه ، أو استغلال للمشروع الفكري لشهيد الإنسانية ، أستاذ الأجيال محمود محمد طه ..
تم ارسال الرد ادناه *للاستاذ حيدر خيرالله*/ جريدة الجريدة في يوم 16 اغسطس *ووعد بنشره* في يوم 18/8/2018 *ولم يفعل حتى الان.*
الأستاذ/ حيدر خيرالله تحية مباركة طيبة الموضوع :السيد/عمر البدري والجرأة على الإفتراء أورد السيد/عمرالبدري في عمودك بعدد اليوم الخميس 16 /8/2018 إفتراءات تفضلت أنت بنشرها له مع مقدمة تشير فيها عن أنها تكشف النقاب عن مقدمات !!! فيا للعجب. = أولا : ما كنت أود الرد على من وصفته بالعضو النشط والفاعل بالحزب الجمهوري لولا أن الأمر قد تم نشره للرأي العام مما يوجب التوضيح. = ثانيا : لم تكن هنالك أي إجتماعات مع "غلاة الإسلاميين " حسب وصفكم وإنما مشاركة في منتديات ضمت إسلاميين غادروا حزب المؤتمر الوطني-إتحاديين-أساتذة جامعات -صحفيين بدعوة شخصية من الأستاذ مبارك الكودة وهو صديق قديم وتزاملنا بمدينة كسلا قبل أن تكون له علاقة بالإسلاميين وقبل علاقتي بالجمهوريين. ولقد اقيم المنتدى المشار إليه بمنزل الدكتور غازي صلاح الدين بعد منع السلطات الأمنية لقيامها بإحدى الصالات بابو سعد / امدرمان . اما السيد علي كرتي فلم يكن حضورا ولم يحدث أن التقيته في حياتي. وأعجب من جرأة السيد/ عمر البدري في الكذب وتحري الكذب في وصفه للمنتدى (بالاجتماع المريب). أما عن حديثه بأنني خرجت من المعتقل بعد أربعة أيام فقط وبمساعدة شخصية نافذة فهو كذلك إدعاء كاذب للآتي: • أنا مكثت بالمعتقل أسبوع وليس أربعة أيام. • دخلت أنا في ظرف يختلف عن الذي دخل وفقه زملائي الذين قضوا ثلاثة أشهر حيث كان اعتقالي في وقفة لتسليم مذكرة أمام وزارة العدل، ومن كان معي تم إطلاق سراحهم في اليوم الرابع (الأستاذ/ إمام الدين – المؤتمر السوداني) وهو كان حاضرا لرفضي للتوقيع، ومكثت أنا بعد ذلك ثلاث أيام بمكاتب الأمن "الثلاجات" مع استدعاء يومي للضغط علي لأوقع على التعهد الذي رفضت التوقيع عليه حتى خروجي. • أما "تهامس المدينة" بأنني خرجت من المعتقل عن طريق شخصية نافذة فهو كذلك محض إفتراء وأنا أعرف مصدره وهو ليس همس المدينة. لقد تمت زيارة لي من الشخصية التي لها علاقة بالنظام وهي من أصهاري وكان ذلك في اليوم الرابع لاعتقالي في محاولة للتوسط من أجل إقناعي بالتوقيع على التعهد وكان رفضي القاطع لهذه المحاولة، وكانت النتيجة عودتي للحبس الإنفرادي الذي أشرت له أعلاه. عموماً لا ضير من هذه المحاولات الغير أمينة لإغتيال الشخصية بواسطة الكذب الصراح وأحمد الله أن وفقني على عدم ممارسة حتى الكذب الأبيض، ولا أظن أنني بحاجة لمواصلة السير في هذا المستنقع الذي يود السيد عمر البدري جرنا له. مع جزيل الشكر والتقدير،،،
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