بيان استنكار نائب حاكم دارفور المزعوم محمد عيسى عليو

الاتحاد النسائي يكرم علوية تابر بالحلفاية
شهداء الثورة السودانية من ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ يوم انقلاب البرهان
دعوة للفنانين ، التشكليين و مبدعي الفوتوشوب لنشر جدارياتهم هنا
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 10-14-2022, 00:10 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
10-13-2022, 01:46 PM

بيانات سودانيزاونلاين
<aبيانات سودانيزاونلاين
تاريخ التسجيل: 09-12-2013
مجموع المشاركات: 2724

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
بيان استنكار نائب حاكم دارفور المزعوم محمد عيسى عليو

    01:46 PM October, 13 2022

    سودانيز اون لاين
    بيانات سودانيزاونلاين-فنكس-امريكا
    مكتبتى
    رابط مختصر



    ◾ *الهيئة العليا للحكم الذاتي لجنوب دارفور*◾

    ◾ *بيان رقم (32)*◾

    ◾ *رداً على خطاب الفتنة الذي أدلى به نائب حاكم دارفور المزعوم – محمد عيسى عليو*

    ◾ *قال تعالى:( يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍۢ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ).*

    ◾ *صدق الله العظيم*◾

    ◾ *الرحمة والمغفرة لشهداء الحرب العبثية في دارفور وشهداء الثورة السودانية، والخزي والعار للقتلة وسافكي دماء الشعب السوداني الأبي، وعاجل الشفاء للجرحى.*

    ◾اطّلعت الهيئة العليا للحكم الذاتي لجنوب دارفور على خطاب نائب حاكم الأقليم المثير للفتنة الجهوية، والمتضمن لإشارات تحذر من إشعال حرب في الخرطوم وجاهزية إقليم دارفور لاستقبال ضحايا هذه الحرب المزعومة، وأكد نائب الحاكم المزعوم على هذه الإشارات بقوله صراحة (لقد فهمتم الرسالة).

    ◾عليه، تدين الهئية بأشد وأغلظ العبارات خطاب الكراهية الجهوية، وتحذر قادة صفقة جوبا المشؤومة من اتخاذ دارفور كحصان طروادة لتحقيق مكاسبهم القبلية والجهوية التي لا ناقة لسكان دارفور فيها ولا جمل، وتؤكد على أن تلميحات نائب الحاكم المزعوم بفصل دارفور لا يستند لأي مسوغ أخلاقي ولا دستوري ولا تفويض شعبي، فإذا فشل اتفاق جوبا وخسر الرهان نسبة لسطوة التكالب القبلي، فإن هذا لا يعني أن يجعل قادة الحركات الموقعة على الاتفاق من إقليم دارفور رهينة لتحقيق طموحاتهم الإثنية والقبلية والجهوية التي لم يكسب سكان الإقليم منها غير الانقسام على الأساس القبلي والعشائري. وتذكر الهيئة أن المنطقة التى يتحدث منها نائب الحاكم المزعوم عليو شهدت مقتل ٧٥ شهيدا من خيرة أبناء القبيلة بواسطة رئيسه المجرم مناوي، وكذلك ٤٨٦ شهيدا بنتيقة وآلاف الشهداء والضحايا والمفقودين من ولاية جنوب دارفور، كان الأجدى لنائب المجرم مناوي ان يخبر أهل الضحايا عن مصير المفقودين والترحم على شهداء الولاية.

    ◾وكما نوّهت الهيئة في بيانات كثيرة سابقة، تعود لتحذر كل من تسول له نفسه اختطاف القرار والرأي العام الدارفوري بأن فأله لا محالة خائب، وأن كل من يريد أن ينفذ أجندته القبلية والجهوية عليه بالتحدث عن الحاكورة والقبيلة التي ينتمي إليها، هذا في حال قبل أهل الحاكورة، وطالما أن الاتفاق قد فُصِّل على قياس قبيلة واحدة فقط من عموم قبائل دارفور، فمن يريد الإنفصال فليفصل دوائره الانتخابية الجغرافية وليذهب بها حيث يشاء، في حال أدلى سكان الدائرة باصواتهم الموافقة على ذلك، لكن اختطاف الرأي العام الدارفوري لن يتم بهذه الطريقة الانتهازية العرجاء، فجوقة جوبا ارتكبت جريمة نهب أصول البعثة الأممية المشتركة بالفاشر على مرأى ومسمع نائب الحاكم المزعوم الذي يُحذر الخرطوم من إشعال حرب لا تحمد عقباها، فإن كان لهذا النائب المزعوم نصيب من الشجاعة فليسأل رئيسه عن مصير أصول البعثة الأممية التي تقدر بمليارات الدولارات.

    ◾تؤكد الهيئة على موقفها الثابت والرافض لاتفاق جوبا المشؤوم الذي حل وبالاً على الأقليم، والذي يدعوا قادة حركات القبيلة الواحدة لأن يرعووا ويرجعوا إلى صوابهم قبل فوات الأوان، ويعلموا بأن هذا الأقليم القارة لن يُحكم بواسطة أقلية قبلية لا تتجاوز حواضنها الاجتماعية عدد دائرتين انتخابيتين في آخر انتخابات حرة ونزيهة جرت بالسودان، وتحث الهيئة جماهير دارفور في المدن والأرياف بقطع الطريق أمام المختطفين لقرارها ورأيها العام، وذلك بصد أي مشروع عنصري وعدائي يضع الإقليم في مواجهة خاسرة مع شعوب السودان الكبير الموحّد بإذن الله.

    ◾ *عاش نضال الشعب السوداني*

    ◾ *وعاش شعار ثورة* *ديسمبر المجيدة*

    ◾ *حرية سلام وعدالة.*

    ◾ *د.صديق احمد الغالي*
    +12159392893
    [email protected]

    ◾ *رئيس الهيئة المكلّف*

    ◾ *13 اكتوبر 2022*◾


    عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق October, 13 2022
  • كاركاتير اليوم الموافق كاركاتير اليوم الموافق 13 اكتوبر 2022 للفنان عمر دفع الله


عناوين المواضيع المنبر العام بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق October, 13 2022
  • موسيقار مصري يثير الغضب في السودان
  • مظاهرات في الخرطوم اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022
  • عناوين الصحف الصادره اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022م
  • الصومال تحقق أول فائض 17مليار دولار وتتقدم على 43 دولة حول العالم فى النمو
  • # نِصْفُ المَعْرِفَةِ أشَدُّ خَطَراً مِنْ الجَهْل المُدْقِع/

    عناوين المقالات بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق October, 13 2022
  • إذا نجحت المبادرة:فلنبدأ من حيث توقفنا في الخامس والعشرين من أكتوبر كتبه د.فراج الشيخ الفزاري
  • ماذا بعد سلاح الملالي النووي ملالي ولاية الفقيه ــ والإسلام وسلاحهم النووي 3-3
  • ملالي ولاية الفقيه ــ والإسلام والتشيع الملالي والثورة الإيرانية وخصوم الرأي الملالي ما بعد عام 20
  • امريكا اقتصاد السلاح ونشر الحروب هل فهم الخليج!!! كتبه الأمين مصطفى
  • ملالي ولاية الفقيه:والإسلام والتشيع رسالة نور من القلب إلى قارىء العربية 1-3 كتبه د.محمد الموسوي
  • الانتفاضة الفلسطينية تطوير أدوات النضال!! كتبه الأمين مصطفى























    •                   


    [رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

    تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
    at FaceBook




    احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
    اراء حرة و مقالات
    Latest Posts in English Forum
    Articles and Views
    اخر المواضيع فى المنبر العام
    News and Press Releases
    اخبار و بيانات



    فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
    الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
    لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
    About Us
    Contact Us
    About Sudanese Online
    		 اخبار و بيانات
    اراء حرة و مقالات
    صور سودانيزاونلاين
    فيديوهات سودانيزاونلاين
    ويكيبيديا سودانيز اون لاين
    منتديات سودانيزاونلاين     		News and Press Releases
    Articles and Views
    SudaneseOnline Images
    Sudanese Online Videos
    Sudanese Online Wikipedia
    Sudanese Online Forums
    If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

    © 2014 SudaneseOnline.com

    Software Version 1.3.0 © 2N-com.de