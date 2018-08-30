بيان إلي جماهير الشعب السوداني الكريم من تجمع أسر شهداء رمضان

سودانيزاونلاين تحى ذكرى شهداء هبة/انتفاضة سبتمبر 2013..
سارة عبد الباقي الخضر ...فى الذكرى الخامسة لاستشهادك ...دمك دين علينا
هزاع عز الدين جعفر....لك التحية و الانحناء فى الذكرى الخامسة لاستشهادك
د.صلاح مدثر السنهوري....فى الذكرى الخامسة لاستشهدك ارقد مرتاح...ولن نترك السفاح
علم الدين هارون عيسى عبد الرحمن....فى الذكرى الخامسة لاستشهادك تارك فى رقابنا
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-09-2018, 12:49 PM الصفحة الرئيسية

اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
30-08-2018, 10:35 PM

بيانات سودانيزاونلاين
<aبيانات سودانيزاونلاين
تاريخ التسجيل: 12-09-2013
مجموع المشاركات: 1898

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


بيان إلي جماهير الشعب السوداني الكريم من تجمع أسر شهداء رمضان

    10:35 PM August, 30 2018

    سودانيز اون لاين
    بيانات سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة
    مكتبتى
    رابط مختصر

    بسم الله الرحمن الرحيم



    لقد تابعت جماهير شعبنا الأبي داخل البلاد وخارجها في المهاجر والمنافي القسرية بحسرة وامتعاض شديدين أداء عضو التجمع أحمد إبن الشهيد اللواء طيار/ محمد عثمان حامد كرار قسم الولاء والطاعة كوزير دولة أمام السفّاح عمر البشير والذي ظل يسوم أبناء شعبنا الكريم سوء العذاب والهوان والقتل والسحل في بيوت أشباحه المظلمة واقصاء وتشريد الشرفاء منذ الْيَوْمَ الأول لسلطته المشؤومة. لقد أدى أحمد للأسف القسم أمام البشير المطلوب حاليا للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية عن جرائم الإبادة والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية التي إرتكبها نظامه المجرم في إقليم دارفور ،والذي ظل أيضاً يقصف المدنيين العزل في جبال النوبة، والنيل الأزرق ،وإذ يعلن تجمع أسر شهداء رمضان إستنكاره الشديد لإقدامه على أداء قسم الولاء والطاعة غير المشرف أمام غاصب السلطة وقاتل ابيه ومخرب الوطن وفي ظل حكومته الغارقة في الإجرام والفساد والتضليل، يود في هذا الصدد أن يعلن أن مشاركة أحمد في قيادة نظام عمر البشير وجبهة النفاق المتدثرة بإسم الدين،والدين منها براء ،
    لا علاقة لها البتة بالتجمع الذي يتقدم الصفوف لإسقاط البشير ونظامه وأعوانه وإعادة سيادة حكم القانون والديمقراطية،وحقوق الانسان،والعدالة الاجتماعية للسودانيين كافة ومحاسبة المجرمين وقياداتهم في كل ربوع وطننا
    .بل تمثل أحمد في شخصه فقط وحزبه الإتحادى الذى كلفه بالوزارة..
    ويعرب تجمع أسر شهداء رمضان الصامد المصادم عن أسفه البالغ وإستغرابه الشديد لسقطة أحمد السياسية التي لا تغتفر مهما كانت أسبابها ومبرراتها. وقد أضرت هذه السقطة بسمعته أيما ضرر وأننا في التجمع ننعى تنكبه الطريق الصحيح وتخليه عن مُثل الوفاء وقيم النضال لتحقيق كل مطالب الشهداء ويتقدمهم والده الوطني الغيور و الديمقراطي الصميم الاصيل الشهيد اللواء طيار /محمد عثمان حامد كرار أحد رموز المقاومة و الوفاء والدفاع الصلب عن حرية شعب السودان و وحدة وكرامة قواته المسلحة الباسلة التي بذل روحه الطاهرة فداء لها مع رفاقه الشهداء
    الميامين شهداء حركة الخلاص الوطنية التصحيحية..
    ‎ويؤكد تجمع أسر شهداء رمضان وقوفه الدائم و
    الحازم مع شعبنا العظيم ضد السفاح القاتل عمر البشير ونظامه المجرم وفساده وكل حكوماته وعناصرها الخائنة التي ظل شعبنا السوداني الباسل يناضل بشراسة للإطاحة بها ومحاسبتها علي كل جرائمها التي ارتكبتها في حقه وحق وطننا الحبيب...
    ‎فلتعش ذكري شهداء حركة الخلاص التصحيحية ‎وليعش نضال شعبنا، شعب البطولات والثورات، ‎واللعنة والسقوط لحكام الضلال والإجرام والفساد . إن بشائر النصر ضد البشير وطغمته المجرمة بدأت تلوح في الافق نراه قريباً ويرونه بعيداً. ولينصرن الله من ينصره وما النصر الا من عند الله.

    تجمع أسر شهداء رمضان
                   |Articles |News |مقالات |بيانات


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de