بيان إلي جماهير الشعب السوداني الكريم من تجمع أسر شهداء رمضان

10:35 PM August, 30 2018 سودانيز اون لاين

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لقد تابعت جماهير شعبنا الأبي داخل البلاد وخارجها في المهاجر والمنافي القسرية بحسرة وامتعاض شديدين أداء عضو التجمع أحمد إبن الشهيد اللواء طيار/ محمد عثمان حامد كرار قسم الولاء والطاعة كوزير دولة أمام السفّاح عمر البشير والذي ظل يسوم أبناء شعبنا الكريم سوء العذاب والهوان والقتل والسحل في بيوت أشباحه المظلمة واقصاء وتشريد الشرفاء منذ الْيَوْمَ الأول لسلطته المشؤومة. لقد أدى أحمد للأسف القسم أمام البشير المطلوب حاليا للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية عن جرائم الإبادة والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية التي إرتكبها نظامه المجرم في إقليم دارفور ،والذي ظل أيضاً يقصف المدنيين العزل في جبال النوبة، والنيل الأزرق ،وإذ يعلن تجمع أسر شهداء رمضان إستنكاره الشديد لإقدامه على أداء قسم الولاء والطاعة غير المشرف أمام غاصب السلطة وقاتل ابيه ومخرب الوطن وفي ظل حكومته الغارقة في الإجرام والفساد والتضليل، يود في هذا الصدد أن يعلن أن مشاركة أحمد في قيادة نظام عمر البشير وجبهة النفاق المتدثرة بإسم الدين،والدين منها براء ،

لا علاقة لها البتة بالتجمع الذي يتقدم الصفوف لإسقاط البشير ونظامه وأعوانه وإعادة سيادة حكم القانون والديمقراطية،وحقوق الانسان،والعدالة الاجتماعية للسودانيين كافة ومحاسبة المجرمين وقياداتهم في كل ربوع وطننا

.بل تمثل أحمد في شخصه فقط وحزبه الإتحادى الذى كلفه بالوزارة..

ويعرب تجمع أسر شهداء رمضان الصامد المصادم عن أسفه البالغ وإستغرابه الشديد لسقطة أحمد السياسية التي لا تغتفر مهما كانت أسبابها ومبرراتها. وقد أضرت هذه السقطة بسمعته أيما ضرر وأننا في التجمع ننعى تنكبه الطريق الصحيح وتخليه عن مُثل الوفاء وقيم النضال لتحقيق كل مطالب الشهداء ويتقدمهم والده الوطني الغيور و الديمقراطي الصميم الاصيل الشهيد اللواء طيار /محمد عثمان حامد كرار أحد رموز المقاومة و الوفاء والدفاع الصلب عن حرية شعب السودان و وحدة وكرامة قواته المسلحة الباسلة التي بذل روحه الطاهرة فداء لها مع رفاقه الشهداء

الميامين شهداء حركة الخلاص الوطنية التصحيحية..

‎ويؤكد تجمع أسر شهداء رمضان وقوفه الدائم و

الحازم مع شعبنا العظيم ضد السفاح القاتل عمر البشير ونظامه المجرم وفساده وكل حكوماته وعناصرها الخائنة التي ظل شعبنا السوداني الباسل يناضل بشراسة للإطاحة بها ومحاسبتها علي كل جرائمها التي ارتكبتها في حقه وحق وطننا الحبيب...

‎فلتعش ذكري شهداء حركة الخلاص التصحيحية ‎وليعش نضال شعبنا، شعب البطولات والثورات، ‎واللعنة والسقوط لحكام الضلال والإجرام والفساد . إن بشائر النصر ضد البشير وطغمته المجرمة بدأت تلوح في الافق نراه قريباً ويرونه بعيداً. ولينصرن الله من ينصره وما النصر الا من عند الله.



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