بيان إدانة حول سياسات الحكومة السودانية بارتكاب مجازر جديدة بمعسكر الحصاحيصا بزالنجى يوم الأربعاء 2

تدين حركة و جيش تحرير السودان المتحدة بشدة على سياسات النظام الدموي و مليشياته بمواصلة ارتكابهم سلسلة جراءم حرب و جراءم ضد الانسانية و الإبادة الجماعية ضد المدنيين الأبرياء في السودان عامة و دارفور خاصة.
في خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر تواصل النظام بارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية و الإبادة الجماعية بقرية حجير تونو بتاريخ 4 مايو 2018 حيث وصل عدد الضحايا الى سبعة و عشرات من الجرحي.
و لم تتواهن الحكومة و مليشياتها بمواصلة ارتكاب الجرائم البشعة ضد المدنيين العزل بمعسكر خمسة دقائق بزالنجي صباح الاثنين الموافق ٢١/٥/٢٠١٨ التي أدت الي سقوط ضحايا و جرحى. و أيضا ارتكب النظام جرائم ضد ابرياء بمعسكر عرديبة بقارسيلا وسط دارفور يومي الثلاثاء و الأربعاء الموافق ٢٢ و ٢٣ مايو ٢٠١٨
و بتاريخ 29-08-2018 أطلقت المليشيات الحكومية الرصاص الحي علي المدنيين العزل بمعسكر الحصاحيصا بزالنجى حيث تم اغتيل كل من عصام الدين هارون احمد محمد و ابكر عمر ابكر مهاجر.
حركة و جيش تحرير السودان المتحدة تطالب الامم المتحدة والاتحاد الافريقى بالقيام بمسؤلياتهما بحماية النازحين.
المغفرة للشهداء و عاجل الشفاءللجرحى. و الخز و العار لنظام المجر م عمر البشير و مليشياته.
السكرتارية الإعلامية حركة و جيش تحرير السودان المتحدة 30-08-2018
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