بيان إدانة حول سياسات الحكومة السودانية بارتكاب مجازر جديدة بمعسكر الحصاحيصا بزالنجى يوم الأربعاء 2

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علم الدين هارون عيسى عبد الرحمن....فى الذكرى الخامسة لاستشهادك تارك فى رقابنا
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30-08-2018, 10:47 PM

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بيان إدانة حول سياسات الحكومة السودانية بارتكاب مجازر جديدة بمعسكر الحصاحيصا بزالنجى يوم الأربعاء 2

    10:47 PM August, 30 2018

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    الحرية، العدل، السلام ، الديمقراطية.



    تدين حركة و جيش تحرير السودان المتحدة بشدة على سياسات النظام الدموي و مليشياته بمواصلة ارتكابهم سلسلة جراءم حرب و جراءم ضد الانسانية و الإبادة الجماعية ضد المدنيين الأبرياء في السودان عامة و دارفور خاصة.

    في خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر تواصل النظام بارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية و الإبادة الجماعية بقرية حجير تونو بتاريخ 4 مايو 2018 حيث وصل عدد الضحايا الى سبعة و عشرات من الجرحي.

    و لم تتواهن الحكومة و مليشياتها بمواصلة ارتكاب الجرائم البشعة ضد المدنيين العزل بمعسكر خمسة دقائق بزالنجي صباح الاثنين الموافق ٢١/٥/٢٠١٨ التي أدت الي سقوط ضحايا و جرحى.
    و أيضا ارتكب النظام جرائم ضد ابرياء بمعسكر عرديبة بقارسيلا وسط دارفور يومي الثلاثاء و الأربعاء الموافق ٢٢ و ٢٣ مايو ٢٠١٨

    و بتاريخ 29-08-2018 أطلقت المليشيات الحكومية الرصاص الحي علي المدنيين العزل بمعسكر الحصاحيصا بزالنجى حيث تم اغتيل كل من عصام الدين هارون احمد محمد و ابكر عمر ابكر مهاجر.

    حركة و جيش تحرير السودان المتحدة تطالب الامم المتحدة والاتحاد الافريقى بالقيام بمسؤلياتهما بحماية النازحين.

    المغفرة للشهداء و عاجل الشفاءللجرحى. و الخز و العار لنظام المجر م عمر البشير و مليشياته.

    السكرتارية الإعلامية
    حركة و جيش تحرير السودان المتحدة
    30-08-2018
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