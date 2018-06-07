بيان : الحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال. السكرتارية العامة

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07-06-2018, 10:33 PM

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بيان : الحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال. السكرتارية العامة

    10:33 PM June, 07 2018

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    جماهير الحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال وابناء الهامش وكل الشعب السوداني، الذي عاني وما زال يعاني طيلة الاثنين وستنون عاما والتي تمثل عمر استقلال السودان، تحت وطاة اقصي درجات القمع والظلم والتهميش العمد تحت ما يسمي بالانظمة الوطنية من اقصي يمينها الي يسارها الوسط والتي ، كلها دون استثناء لم تهمها معاناة الشعب السوداني.
    والحركة الشعبية لتحرير السودان اذ تمر الان بالذكري السابعة للحرب الثانية تؤكد للشعب السودانى بانه لا خلاص من حياة القهر والذل التي ينحدر اليها الشعب يوما بعد يوم الا - ، ليس فقط باقتلاع نظام المؤتمر الوطني من سدة الحكم فحسب بل بازالة الايديلوجية الاسلاموعروبية كايديلوجية حاكمة من البلاد جملة وتفصيلا. تلك الايديلوجية لا تعامل الاخرين الذين لا ينتمون اليها الا كاعداء وجب ابادتهم، وهذا ما يفسر اصرار نظام المؤتمر الوطني علي ارتكاب مجازر الابادة الجماعية في دارفور ،جبال النوبة والنيل الازرق. والجرم الوحيد الذي يرتكبه الناس في تلك المناطق والتي يستوجب عليه كل ذلك هو ان ثقافاتهم واثنياتهم ولغاتهم وربما سحناتهم لا تشكل الدعايم الاساسية التي تقوم عليها للهوية الوطنية المفروضة قهرا.
    تلك الانظمة الاسلاموعروبية وعلي راسها المؤتمر الوطني الان، فشلت باستمرار في الاعتراف وادارة التنوع وعملت بدلا من ذلك علي انتاج وفرض هوية احادية التوجة قايمة علي ثوابت مجموعة اثنية لغوية ثقافية اجتماعية محددة حتي ولو لم تجمعهم ديانة مشتركة والعمل علي اصباغ صفة الوطنية عليها مستخدمة في ذلك كل امكانيات الدولة وايجاد شرعية دستورية عليها مهما كلف البلاد ذلك من ثمن. وهي هوية لا تمثل الجميع شكلا ولا مضمونا.
    والنتيجة الحتمية هي جر البلاد في دوامة حروب مهلكة تهدد تماسك ووحدتها الوطنية . حروب لا تعرف نهايتها .
    الحركة الشعبية اذ تستغل هذه الذكري، تجدد التزامها الي السعي لتحقيق بناء سودان علماني ديمقراطي تعترف بالتنوع في الواقع العملي مع القوي السياسية الاخري وذلك باستخدام وتسخير كل الوسايل المتاحة بما في ذلك الكفاح المسلح. كما ترفض الحركة الشعبية لتحرير السودان /شمال وبشكل قاطع الاستمرار في فرض الهوية الاسلاموعروبية كايديلوجية حاكمة مهما تشكلت بنيتها ولونها.

    عاشت الحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال
    عاش نضالات الشعب السوداني
    المجد والخلود لشهاءنا الابرار

    عمار امون دلدوم
    السكرتير العام للحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال.
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