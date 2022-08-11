بيان حول موكب عزة شعب النوبة 

شهداء الثورة السودانية من ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ يوم انقلاب البرهان
دعوة للفنانين ، التشكليين و مبدعي الفوتوشوب لنشر جدارياتهم هنا
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11-08-2022, 12:06 PM

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تاريخ التسجيل: 09-12-2013
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بيان حول موكب عزة شعب النوبة 


عناوين المواضيع المنبر العام بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق November, 07 2022
  • تباين الموقف.. برهان بين الواقع والتصريحات!
  • محمد عبدالماجد:(حرية.. سلام وعدالة) يقابلها (طحنية.. محاشي وموز)
  • على ماذا يبكي مناصروا الشريعة ؟ د. النور نادر النور
  • رحلـة ثلاث ساعات فى الصين تحولت الى 12 ساعــة
  • اغنية عشرة الأيام هي Tylenol لاوجاع الغربة
  • دبوس خطاب البرهان.....ابووضاح
  • عناوين الصحف الصادره اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2022م
  • سفارات أوربية تستفسر الحكومة بشأن مدانة حكم عليها بالإعدام رجما
  • افادات جديدة ومثيرة في محكمة انقلاب بكراوي.. الأحد 6 نوفمبر 22
  • خطاب البرهان في قاعدة حطاب كاملا... فيديو للتوثيق
  • نبيل أديب : الاتفاق قريب
  • شخصيات سودانيه ومشاهير التقيت بهم فى حياتى

    عناوين المقالات بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق November, 07 2022
  • الكوز صلاح كرار لماذا لا يخجل من الاعتماد على الشيوعيين والبعثيين كتبه عقيد م عز الدين محمد احمد
  • اخيرا ظهرت الحقيقة وإستيقنا كيف خطط البرهان لإنقلاب بكراوي كبروفة لانقلابه؟ كتبه ثروت قاسم
  • ما تكضِّب يا البرهان، بالله عليك، كفاكَ كِضِب، وكفاية هرْشَة كضَّابة! كتبه عثمان محمد حسن
  • خطاب البرهان وتسبيح القيطون كتبه تاج السر عثمان
  • الشفّاتي جوردان بارديلا يلهم شفاتة السودان كتبه محمد الربيع
  • نقابة المحامين.. الناس تلقي بالحجارة على الأشجار المثمرة؟ كتبه إبراهيم سليمان
  • دور محكمة العدل الدولية في كشف جرائم الاحتلال كتبه سري القدوة
  • لماذا تبرأ البرهان من جماعته؟ كتبه اسماعيل عبدالله
  • خطوط مصلحة نقل الركاب وإطراف بغداد كتبه اسعد عبدالله عبدعلي
  • البرهان سيقع في ورطة البشير إذا تخلى عن الكيزان كتبه د.أمل الكردفاني
  • خارطة الطريق ويبقي العشم والرجاء والأمل في علماء وخبراء الأمة السودانية كتبه د.فراج الشيخ الفزاري
  • جبال النُّوبة في سنوات الجمر الملتهبة (2 من 4) كتبه الدكتور عمر مصطفى شركيان
  • يوميات حرامي نحاس: وذهب المضطر نحاس كتبه عبد الله علي إبراهيم
  • بسبب الارض... السودان مستباح منذ قديم الزمان1 كتبه شوقي بدري
  • الرئيس السيسي جعل مصر أيقونة للطاقة المتجددة أ د عادل السعدني
  • صلاح غريبة يكتب : العالم يصالح الطبيعة من شرم الشيخ...!
  • جابها وااااااااااارمة !!.. كتبه عادل هلال
  • إنهُ بالفعل يسقُط ..! كتبه هيثم الفضل
  • ارفعوا يدكم عن القوات المسلحة كتبه أمل أحمد تبيدي
  • لجنة ازالة التمكين والوسائل غير المشروعة لاسترداد الأموال المشبوهة كتبه حسين إبراهيم علي جادين
  • الفنان النصري.. قوش يسيئك، اعتذارك للثوار يفيدك،! كتبه د. مرتضي سيد أحمد الحسن
  • الحقيقة التي يتهرب منها الجميع كتبه الطيب جاده
  • الذي يحدث اليوم في السودان مخطط من مخططات الحركة اللاسلامية تتلون كما تتلون الافاعي
  • أسرار نبتة العُشر المهمشة كتبه د.أمل الكردفاني
  • الإفلات من العقاب - تمكين للانقلاب..!! كتبه اسماعيل عبدالله























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