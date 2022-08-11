بيان حول موكب عزة شعب النوبة 

تضامنًا مع اهلنا في السودان عامة وولاية جنوب كردفان بصفة خاصة حيث تشهد قمعا منظماً من قبلميليشيات المسيرية الزرق مسنودة بقوات الدعم السريع وآخرها الجرائم التي ارتكبت في مدينة لقاوةعلى مراى ومسمع السلطات الحكومية واستهدفت فيها السكان الاصليين للمنطقة ابناء جبال النوبة وعدد من الجنسيات الاخرى وعليه ندين ونستنكر هذه الممارسات ونعلن عن تضامننا مع اهلنا ونناشد جميع ابناء جبال النوبة وأصدقاء النوبة وحلفائهم بولاية الخرطوم للمشاركة فى موكب عزة شعب النوبة بالسودان ضد الانتهاكات بمدينة (لقاوة) الياواك تحت شعار: كلنا لقاوة المظاهرة السلمية التى تقرر تسييرها امام القصر الجمهوري يوم الاربعاء الموافق ٩ نوفمبر الجاري. نرفع صوتنا عاليا امام القصر الجمهوري للتنديد بهذه الجرائم وتقديم الجناة الى محاكم عادلة. لنرفع صوتنا عاليا بارجاع لقاوة الى حاضنة ولاية جنوب كردفان/ جبال النوبة. لنرفع صوتنا عاليا لا بديل لوحدة النوبة لنرفع صوتنا عاليا كل النوبة لقاوة جوة
وعاشت جبال النوبة حرة مستقلة والنصر حليفنا
ماجد كباشي السكرتير الإعلامي والناطق الرسمي لرابطة جبال النوبة العالمية امريكا. ٨ نوفمبر ٢٠٢٢ م
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