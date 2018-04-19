بيان: مليشيات المؤتمر الوطنى تحرق عددا من قري جبل مرة

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أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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كعادتها وبعد كل هزيمة تتعرض لها قوات المؤتمر الوطنى علي أيادى أشاوس جيش تحرير السودان تقوم مليشياتهم القبلية بحرق قري وممتلكات المدنيين العزل دون وأزع من ضمير أو أخلاق.

فقد أقدمت مليشيات النظام صباح اليوم الخميس الموافق 19 أبريل 2018م علي حرق عدد من مناطق جبل مرة منها قري بولي و أروا بعد الهزيمة النكراء التى تعرضت لها قوات المؤتمر الوطنى مساء أمس في منطقة تورانق تورا ، حيث تشرد المئات من المواطنين وحرقت ممتلكاتهم وباتوا في وضع إنساني حرج يتطلب التدخل العاجل من المجتمع الدولي الذي ظل صامتا حيال الإنتهاكات الجارية بحق المدنيين ، ونناشد المنظمات الإنسانية وكل الخيرين من شرفاء الوطن والعالم بالتحرك العاجل لإنقاذ حيوات هؤلاء المشردين من ديارهم .

محمد عبد الرحمن الناير

الناطق الرسمى باسم حركة/ جيش تحرير السودان

19 أبريل 2018م